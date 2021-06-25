Семь станций метро откроют в Новой Москве за три года

Проект станции «Новомосковская». Фото: stroi.mos.ru

Столичная подземка выходит все дальше за МКАД. Сегодня уже строятся восемь таких станций, в том числе и в Новомосковском округе столицы (подробнее - на kp.ru). В Новой Москве появляются комфортные жилые кварталы, рабочие места, высокотехнологичные производства, парки. О том, как развиваются эти земли спустя девять лет после присоединения, рассказал на пресс-конференции руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

- По-прежнему главным драйвером территорий остается транспорт, - сообщил Жидкин. - Уже построено 277 километров дорог, а к концу этого года их будет 300 километров, не считая дорог к садовым товариществам.

По его словам, в ближайшие три года в Троицком и Новомосковском округах столицы планируют открыть 7 станций метро. Это «Славянский мир», «Мамыри», «Бачуринская», «Коммунарка», «Новомосковская», «Пыхтино» и «Внуково». Одновременно продолжается расширение Московских центральных диаметров. До конца этого года ожидается и полный запуск Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

- С открытием ЦКАД мы ждем улучшения транспортной доступности районов Новой Москвы, увеличения трафика, появления вдоль трассы новых рабочих мест, - отметил глава департамента. - Это серьезная артерия, которая дает нам большие возможности.

Планы. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КВАРТИРЫ ЧАЩЕ ПОКУПАЮТ ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ

Желающих поселиться в Новой Москве с каждым годом все больше. Причем среди владельцев жилья в основном столичные жители. «Если в 2013 году среди покупателей квартир насчитывалось 13 процентов москвичей, то сегодня их уже 63 процента, и эта цифра, по прогнозам, будет расти», - заявил Владимир Жидкин.

Жилые районы застраиваются комплексно - с детсадами, школами, поликлиниками, офисами и местами отдыха. Причем в социальные проекты вкладываются как девелоперы, так и город. А для тех инвесторов, кто создает дополнительные рабочие места, действует система налоговых льгот. В целом инвестиции в стройку Новой Москвы составляют на сегодня 2,2 триллиона рублей. При этом в развитие инфраструктуры вложено 600 миллиардов бюджетных рублей.

Цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

За девять лет построили, к примеру, восемь крупных инженерных сооружений, включая газопроводы высокого давления длиной 39 километров в поселениях Марушкинское, Первомайское, Московский, Внуковское, Филимонковское и электроснабжение для административно-делового центра в «Коммунарке», сеть ливневой канализации длиной 3,3 километра и очистное сооружение в поселении Сосенское.