Как студентам сориентироваться на рынке труда?

Александр Мажуга. Фото: Даниила ГОЛОВКИНА

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга призвал студентов использовать все ресурсы, которые помогут им в поиске работы. Кроме того, обращать особое внимание на проверенные источники, а также на экспертов, заслуживающих уважение.

«Время, когда все навыки, необходимые для будущей работы, студент получал в стенах университета или института, прошло, - пояснил журналистам ученый. - Современный рынок труда имеет очень много нюансов, о многих из которых студент даже и не догадывается, а если и догадывается, то не всегда знает, как выйти из той или иной ситуации».

По мнению эксперта, много важных нюансов необходимо учитывать при написании резюме, прохождении собеседования, поиске работы, когда не сформулированы конкретные требования. Также необходимо уметь трезво оценивать свои компетенции, считает Мажуга.

«Желая найти работу, студент не всегда понимает, где ее искать и как себя вести, а бесконечные советы в интернете далеко не всегда приводят к успеху. Но теперь для студентов столичных вузов есть помощник - подкаст «Мы вам перезвоним!» Инновационно-образовательного комплекса «Техноград», который дает ответы на многие вопросы», - отметил ученый.

Каждый его выпуск посвящен разным конкретным темам, например, как не ошибиться в поиске работы, какие специалисты сегодня востребованы, что должно быть в резюме, можно ли избежать эмоционального выгорания. Гостями подкаста выступают карьерные консультанты, психологи и HR-специалисты.

О запуске авторского подкаста с советами по трудоустройству и планированию карьеры, подготовленного Инновационно-образовательным комплексом «Техноград», рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, проект на экспертном уровне разбирает вопросы поиска работы, дает советы по планированию карьеры и личностному развитию, продолжительность каждого эпизода составляет от 20 до 45 минут.