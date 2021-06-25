Среди мировых брендов-производителей вегетарианского питания названы столичные кондитеры

Столичный экспорт кондитерских изделий за 2020 год составил 184,72 миллиона долларов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Продукция предприятий холдинга «Объединенные кондитеры», а именно 19 видов шоколада, успешно прошла сертификацию Vegetarian и вошла в число мировых брендов-производителей вегетарианского питания. Такой успех в том числе позволит компаниям расширить рынки сбыта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Теперь на 17 наименованиях шоколада «Аленка» московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь», а также продуктах «Neo-botanica» будет размещен соответствующий знак, свидетельствующий о том, что они подходят для вегетарианцев.

«Столичный экспорт кондитерских изделий за 2020 год составил 184,72 миллиона долларов США, это на 11,2 процента больше, чем годом ранее, - сказал заммэра. - Поставки за рубеж – одно из важных направлений деятельности предприятий, в том числе для крупнейшего производителя шоколада в Москве. В число торговых партнеров холдинга входит 45 стран, среди них Китай, Германия, страны СНГ. Только в прошлом году ему удалось увеличить экспорт на 10 процентов. По отдельным странам рост более значительный: в полтора раза выросли поставки в Китай, Ирак и Турцию, и почти вдвое – в Узбекистан».

По его словам, сертификация позволит предприятиям холдинга открыть для себя новые экспортные направления, расширив и укрепив свое присутствие на международном рынке.

По мнению Международной организации по какао (ICCO), одним из перспективных рынков, где уже сейчас наблюдается активный рост спроса на шоколад, стала Индия. Здесь на душу населения еще в 2018 году приходилось порядка 10% от среднемирового потребления какао. Согласно прогнозам, к 2023 году этот показатель вырастет на 36%. При этом, в стране с населением более 1,3 миллиарда человек, вегетарианцами являются около 40% жителей, поэтому и продукты питания здесь необходимо снабжать соответствующей маркировкой.

С распространением мирового тренда на вегетарианство сертификаты Vegetarian помогут увеличить экспорт продукции предприятий холдинга также в Тайвань, Великобританию, Германию и ОАЭ. Соответствующей маркировкой будут снабжены и продукты, продаваемые в России.

«Получение таких сертификатов ещё один стимул для увеличения поставок за границу, - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Кроме того, шоколад и шоколадные изделия занимают серьёзную долю в экспорте московской кондитерской продукции. В 2020 году экспорт шоколада составил 90,08 миллиона долларов США. Это почти половина от всего объёма поставок московской сладкой продукции за рубеж».

В роли аудитора выступила международная сертификационная компания Global Vegetarian Certification Services (Индия), работающая под патронажем Международного вегетарианского союза. Ее эксперты изучили состав и ингредиенты сертифицируемого шоколада, ознакомились с процессом производства и подтвердили их соответствие требованиям вегетарианской системы питания.

Поддержкой экспортно ориентированных агропромышленных компаний в столице занимается Центр «Моспром». На основе конкретных экспортных потребностей специалисты центра анализируют целевые рынки для столичных производителей, занимаются поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.

К примеру, в июне этого года «Моспром» организовал коллективный стенд пяти московских компаний на продовольственной выставке в Баку. В итоге трём столичным производителям, в том числе кондитерских изделий, удалось заключить контракты о поставках продукции на азербайджанский рынок.

СПРАВКА «КП»

Холдинг «Объединенные кондитеры» состоит из 19 кондитерских фабрик из 11 российских регионов, в том числе, ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». Холдинг выпускает продукцию под национальными брендами, среди которых знаменитые «Алёнка», «Вдохновение», «Бабаевский», «Мишка косолапый», «Коровка» и другие.