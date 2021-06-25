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Происшествия25 июня 2021 11:28

В Москве психически нездорового мужчину задержали на территории посольства США

За последние два года он трижды попадал в психиатрическую больницу
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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Обезумевший и, как оказалось, не только от знойной погоды незваный гость около получаса носился по территории и требовал политическое убежище

Обезумевший и, как оказалось, не только от знойной погоды незваный гость около получаса носился по территории и требовал политическое убежище

Фото: REUTERS

Днем в четверг, 24 июня, на территории посольства США было жарко во всех смыслах. В третьем часу дня к зданию на Новинском бульваре, перемахнув через забор, пробрался мужчина. Побегать за ним пришлось охране, которая проглядела сам момент проникновения. Обезумевший и, как оказалось, не только от знойной погоды незваный гость около получаса носился по территории и требовал политическое убежище.

- Мужчина при этом сообщил сотрудникам посольства, что состоит на учете в психо-неврологическом диспансере. Он был задержан охраной посольства и передан полиции, - сообщил «Комсомольской правде» собственный источник в правоохранительных органах.

Опросить мужчину правоохранители так и не смогли и вызвали ему бригаду санитаров. Сейчас он находится в психиатрической клинике. Уже после выписки 26-летний житель подмосковного Щелково ответит на вопросы следователей. Правда, степень адекватности его показаний уже сейчас вызывает сомнения. Установлено, что мужчина за последние два года трижды попадал в психиатрическую больницу.

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