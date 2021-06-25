В Москве местами долгожданные дожди: когда наступит прохлада

В столице с нетерпением ждут отступления жары Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва дождалась первых дождей после продолжительной жары. Днем 25 июня в соцсетях появились видео, на которых по машинам бьют крупные капли.

- Быть такого не может, за окном солнце, - удивляются москвичи.

- Может это с поливальной машины брызги? - засомневался москвич Игорь.

Но это действительно дождь. Пошел он, правда, только в центральной части Москвы - в Хамовниках, Таганском и Басманном районах. В районе Кремля небо затянуло тучами и слышен гром.

- Мы этого дождались — сегодня будет дождь. Но будьте аккуратны, до 21.00 нас еще ждет гроза и усиление ветра до 12-17 м/с. Будьте внимательны за рулем и избегайте резких маневров, - предупредили в Департаменте транспорта Москвы.

О предстоящих дождях говорят и синоптики.

- Сегодня на погоду начнет оказывать влияние пролегающий у западных границ страны холодный атмосферный фронт, - сообщили в метеобюро "Фобос".

Столичное небо затянет облаками в начале дня, а ближе к вечеру возможны грозы. Но радоваться рано - ослабления жары небольшие дожди не принесут. Температура воздуха останется +34… +36 градусов. А это означает, что в Москве будет обновлен четвертый подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который был установлен в 2010 году и составляет +33,1 градусов.

- Характер погоды постепенно, едва заметно, начнет меняться в выходные, но жара все еще останется сильной. В воскресенье локальные дожди с грозами и порывистым ветром, - сообщили в Гидрометцентре Москвы.

В начале следующей недели дожди пройдут в большинстве районов, жара спадет во вторник до +22… +26 градусов.