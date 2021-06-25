В Москве перевод на дистанционку коснется 30% не вакцинированных сотрудников

В столице 28 июня возобновляется требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице 28 июня возобновляется требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Установить, что с 28 июня 2021 года возобновляется обязанность работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы. Не менее 30% работников, - значится в указе мэра города.

Данное требование не распространяется на тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей.

Не учитывают при расчете 30% работников, которые прошли полную вакцинацию (получили два компонента препарата).

Также в указе значится, что на дистанционную работу переводятся все работники старше 65 лет и граждане, имеющие заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы.

На удаленку не переходят медицинские организации, предприятия оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

- При принятии указанных решений должно быть обеспечено одновременное нахождение на рабочих местах не более 70% работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, - значится в указе мэра города.

Напомним, в столице с 28 июня кафе и рестораны смогут посещать только посетители, прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

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