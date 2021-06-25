Названы самые популярные спектакли и шоу Москвы

После прошлогоднего запрета на массовые мероприятия и концерты, жители Москвы и гости столицы стали активнее ходить на культурные мероприятия. Компания МТС проанализировала данные сервиса МТС Live. Через него можно купить билеты на спектакли, концерты и шоу. Также в исследовании использовали обезличенные данные транзакций клиентов МТС Банка.

— Чаще всего зрители, соскучившиеся по живым представлениям, выбирают музыкальные спектакли и концерты. На них приходится больше половины проданных билетов с января по май этого года. Около четверти продаж — мероприятия для детей, концерты – 12%, — отметили в МТС.

Напомним, в январе-2021 смягчили антиковидные ограничения, разрешив наполняемость зала до 50% зрительских мест.

Интерес к шоу и постановкам проявился уже в марте. Аналитики банка отмечают, что весной по сравнению с зимними месяцами число проданных билетов в театры выросло почти на четверть, на концерты – на 16%.

Чаще всего москвичи отправляются на культурные мероприятия вдвоем: два билета сразу покупали в 90% случаев. Проанализировав обезличенные транзакции МТС Банка, авторы исследования выяснили, мужчины покупали чаще билеты на концерты – 64%, женщины предпочитают театры – 53% покупок билетов.

Топ-3 самых популярных постановок в Москве

Мюзикл «Шахматы» в Московском дворце молодежи: история соперничества русского и американского гроссмейстеров за шахматную корону на фоне холодной войны между двумя сверхдержавами.

Шоу «Все будет хорошо!» в цирке Никулина на Цветном бульваре: классическая цирковая программа.

«Анна Каренина» в Театре оперетты: классическая постановка — либретто по мотивам романа Льва Толстого — в сочетании с современными технологиями.

Самые популярные концерты и площадки

Чаще всего в Москве ходят ГлавClub и концертный зал «Крокус Сити Холл». За последние полгода больше всего зрителей заинтересовала концертная программа «Песни о людях» группы «Любэ». На концерт было продано наибольшее количество билетов.

*Исследование анализа продаж билетного сервиса МТС Live и обезличенных данных платежей по банковским картам МТС Банка в Москве и Московской области с января по май 2021 года.