Долгожданные гроза и ливень охладят Москву 27 июня 2021

27 июня в Москве ожидается гроза с ливневым дождем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С запада Московской области в столицу пришел грозовой фронт. Вечером 27 июня дожди окропят большую часть столицы. Только Юг мегаполиса может не задеть осадками.

— До 23:00 27 июня в Москве ожидается гроза с ливневым дождем, град. Усиление ветра до 20 м/с. Будьте внимательный и осторожны, — напутствует москвичей МЧС.

Пройдясь по Москве, грозовой фронт продолжит путь на северо-запад Подмосковья. После недели аномальной жары ливень покажется благом. Но при этом серьезного понижения температуры ждать не стоит. Как ранее писал сайт kp.ru, следующая неделя в Москве будет более «прохладной», нежели минувшая. Но доставать куртки и кофты рано, поскольку все равно будет +25...+27 градусов Цельсия. При этом синоптики предупредили о том, что стоит дать дожди разной степени интенсивности.

Гидрометцентр России сохраняет предупреждение об аномально жаркой погоде на территории столичного региона вплоть до 29 июня. Среднесуточная температура на 7 — 10 градусов выше климатической нормы месяца. Из-за этого объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Он означает, что погода представляет реальную опасность, всем экстренным службам быть начеку. К жаре добавляется высокий уровень пожароопасности и грозовое предупреждение.