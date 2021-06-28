Собянин: «Количество записей на вакцинацию от коронавируса в Москве выросло до 86 тысяч в будни»

Теперь прививку смогут сделать и трудовые мигранты Фото: Михаил ФРОЛОВ

На вакцинацию от коронавируса в Москве с каждым днём записывается все больше жителей. Их количество увеличилось уже до 86 тысяч в рабочие дни. Об этом сегодня, 28 июня, сообщил мэр Сергей Собянин во время посещения многофункционального миграционного центра в Сахарово. Здесь начали вакцинацию трудовых мигрантов от COVID.

«Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной, - сказал Собянин. - Мы за последнюю неделю побили новый рекорд по количеству госпитализаций, количеству людей, которые находятся в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса. Поэтому приняли целый ряд решений ограничительного свойства, в том числе связанные с обязательной вакцинацией работников сферы услуг, а также доступ в рестораны и кафе посетителей только либо привитых, либо переболевших и имеющих отрицательные тесты ПЦР. В результате этих мер количество записи на вакцинацию в городе увеличилось до 86 тысяч в рабочие дни, что, в общем, является неплохим показателем».

При этом мэр сообщил, что планируется упростить и расширить схему вакцинации мигрантов от коронавируса.

«Первые 10 дней прививки делаем в тестовом режиме по заявкам работодателей так, чтобы организованные трудовые коллективы могли самостоятельно приезжать и проводить вакцинацию своих работников, - объяснил Собянин. - В дальнейшем мы, конечно, будем упрощать эту схему, чтобы сделать доступнее для большинства трудовых мигрантов и тех из них, кто находится в Москве достаточно длительное время. Еще раз повторю - очевидно, что мы имеем дело с новым штаммом, более заразным и очень смертельным с точки зрения последствий. Поэтому прошу всех беречь себя. И, конечно, при первой же возможности пройти вакцинацию».

Напомним, ранее стало известно, что мигрантов в столице будут прививать препаратом «Спутник лайт». Мэр не стал скрывать, что стандартную версию вакцины «Спутник» в первую очередь могут получить россияне.

«Спутник лайт», может быть, менее эффективная прививка, чем «Спутник V», - сказал мэр. - Но, тем не менее, она в любом случае имеет свой положительный эффект. Почему именно «Спутником лайт», потому что нам в первую очередь, конечно, надо обеспечить россиян «Спутником V». Во-вторых, мигранты имеют достаточно динамичный потенциал передвижения через границу, между коллективами, в регионах и так далее, и обеспечить нормальный прививочный цикл достаточно сложно. «Спутник лайт» дает одномоментный эффект и достаточно быстро проходят вакцинацию те, кому это положено».