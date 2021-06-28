Центр вакцинации мигрантов от коронавируса открылся в Новой Москве

Для вакцинации используется препарат «Спутник Лайт», который вводится однократно. Для иностранных граждан он платный Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Многофункциональном миграционном центре (ММЦ) сегодня, 28 июня, открылся стационарный пункт, где мигранты могут привиться от коронавируса. Он работает семь дней в неделю в часы работы миграционного центра – с 9.00 до 20.00. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

«Основная часть работающих в Москве мигрантов занята на стройке и в ЖКХ, - отметил столичный министр. - Много иностранцев работают в такси, продавцами, курьерами, официантами, а также в других отраслях, требующих прямого контакта с людьми, и в связи с этим должны привиться от коронавируса. Поскольку сроки для вакцинации в Москве ограничены – до 15 июля необходимо получить первую дозу вакцины и до 15 августа – вторую, было принято решение открыть специализированный центр для вакцинации мигрантов в ММЦ, о чем уже оповестили всех крупнейших работодателей Москвы».

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Вакцинация проходит двумя способами. Первый - работодатели заключают договор о вакцинации своих сотрудников с поликлиникой, работающей в пункте вакцинации на территории ММЦ, и централизованно доставляют их в центр, где им делают прививку.

Второй вариант будет доступен в ближайшее время. Им смогут воспользоваться и другие иностранные граждане, включая самозанятых. Они самостоятельно смогут обратиться в центр для вакцинации.

ЧЕМ ПРИВИВАЮТ

Для вакцинации используется препарат «Спутник Лайт», который вводится однократно. Для иностранных граждан он платный. Стоимость составляет 1300 рублей. Перед вакцинацией пациент заполняет анкету о состоянии здоровья, его осматривает врач.

ЦИФРЫ

Многофункциональный миграционный центр (ММЦ) в Новой Москве – самый крупный и технически оснащенный миграционный центр в Европе.

Его площадь - 70 тысяч квадратных метров.

Пропускная способность - 7500 посетителей в день на подачу документов и 7500 в день на выдачу документов.

За время работы центра было выдано 2,75 миллиона патентов (в среднем в год выдается около 480 тысяч патентов, за исключением 2020 года, когда было выдано 326 тысяч патентов).

В бюджет поступило почти 96,6 миллиарда рублей в виде авансовых платежей по НДФЛ.

Сотрудники центра проверили:

- 473 тысячи пакетов документов на оформление разрешения на временное проживание и вида на жительство;

- 258 тысяч пакетов документов на вступление в гражданство РФ.