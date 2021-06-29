Мобилизация производств поможет России добиться лекарственной безопасности

Александр Мажуга. Фото: Михаил ЖБАНКОВ

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени

Д. И. Менделеева Александр Мажуга рассказал журналистам о значении договора о стратегическом сотрудничестве, который подписало руководство РХТУ и «Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи».

«Договор, который мы заключили сегодня, станет важным этапом в работе по обеспечению лекарственной безопасности России, сокращению ее зависимости от иностранных фармсубстанций. Для этого мы должны использовать все производственные мощности, включая лаборатории, которыми располагают российские вузы», - пояснил известный ученый.

В подписании договора о стратегическом сотрудничестве в области образовательной, научно-технической и инновационной деятельности приняли участие директор Центра Александр Гинцбург и ректор РХТУ Александр Мажуга.

«Мы отразили удар коронавируса. Разработка вакцины - настоящая победа. Однако, чтобы быть готовым к новым вызовам, необходимо наращивать научный потенциал, нужны молодые, энергичные профессионалы. Внушает надежду то, что у нас есть такие специалисты», - отметил Александр Гинцбург.

Михаил ЖБАНКОВ Ректор РХТУ добавил, что фармацевтика вошла в число приоритетных направлений работы государства. В подтверждение он привел обсуждение этой темы на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Эксперт напомнил, что по планам к 2024 году в России планируется обеспечить 65% производства по полному циклу стратегически важных лекарственных препаратов, а к 2030 году планируется достигнуть уровня в 80%.

Переход на полный цикл производства лекарств можно назвать одной из ключевых задач стратегии развития российской фармпромышленности «Фарма-2030». Документ учитывает перспективы развития экспорта российских препаратов, взаимодействие промышленности и науки, а также комплекс мер по удовлетворению лекарственных потребностей пациентов.