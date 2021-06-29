Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «В столице на 16% вырос объём промышленного производства»

За пять месяцев 2021 года объем промышленного производства столицы увеличился на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За пять месяцев 2021 года объем промышленного производства столицы увеличился на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Наибольшую динамику за пять месяцев этого года показала обрабатывающая промышленность – рост составил 14,1 процента, - отметил заммэра. - В 2,6 раза увеличились объемы производства бумаги и бумажных изделий. Высокими темпами развивается производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях: рост в сегменте составил 87,1 процента. В частности, объемы производства лекарственных препаратов увеличились на 38 процентов».

При этом, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, за пять месяцев 2020 года объем промышленного производства столицы увеличился на 1,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Обрабатывающая промышленность за те же месяцы выросла на 3,3%.

Сегодня Москва аккумулирует порядка 13% промышленности России.

«Вместе мы будем поддерживать заводы, которыми гордится город и его жители, развивать инновационные экологичные производства всех отраслей - от пищевой промышленности до авиастроения, от изготовления мебели до космоса и оборонки», - отмечал Мэр Сергей Собянин в рамках презентации программы развития города.

В 2021 году рост объемов обрабатывающей промышленности в столице достигается во многом за счет развития таких отраслей и секторов экономики, как здравоохранение, сектор услуг, телекоммуникации, а также увеличением спроса на отдельные виды потребительских товаров, например, на косметические средства.

«В январе–мае 2021 года заметно выросло производство химических веществ и продуктов – на 68,8 процента, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Это обусловлено ростом объемов производства моющих, чистящих и полирующих средств, дезодорантов и антиперсперантов, а также средств для бритья и ухода за кожей».

ЦИФРЫ

Рост промышленного производства в целом благоприятно влияет и на инвестиционный климат Москвы. По данным Росстата инвестиции столичных компаний в первом квартале 2021 года выросли по сравнению с теми же месяцами прошлого года на 16,8% и составили 540,4 миллиарда рублей.

За последнее десятилетие объем инвестиций в основной капитал в столице увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза. Сегодня на Москву приходится почти 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал.

В целом по стране за пять месяцев 2021 года промпроизводство увеличилось на 3,2%, обрабатывающая промышленность – на 6%.