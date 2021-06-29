В Москве начали принимать предзаказы на «ГАЗель NN» - легкий коммерческий автомобиль нового поколения

Дилеры ГАЗ с 24 июня открыли прием заказов на «ГАЗель NN». Это легкий коммерческий автомобиль нового поколения, созданный на Горьковском автозаводе Олега Дерипаски. Корреспондент «КП» посетил презентацию новой модели в Москве.

ПРОНИКАЕТ В ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ

Несмотря на аномальную жару, в автосалон официального дилера ГАЗ «Авторитейл» на МКАД посмотреть новинку приехали под сотню человек. Все представители малого и среднего бизнеса. И каждый уже доверил транспортную часть своего бизнеса прошлым итерациям «ГАЗели». Поэтому предпринимателям очень хотелось посмотреть, какой получилась новая NN.

Когда шелковая ткань наконец слетела с новинки, к машине тут же выстроилась очередь.

— Я будто в Volvo сижу, — поделился впечатлениями гость, который первый успел запрыгнуть на водительское сиденье.

Сравнение с Volvo, скорее, эмоциональное. Но то, что отечественная новинка проникает в сегмент премиальных легких коммерческих авто — факт. Например, «ГАЗель NN» честно можно сравнивать с немецкой платформой Mercedes-Benz Sprinter.

NN – родоначальник нового поколения автомобилей ГАЗ. Правильнее называть ее платформой для дальнейшего развития. На этой базе в ближайшие годы будут создавать модели и модификации коммерческого транспорта.

Автомобиль станет не только инструментом в руках предпринимателя и водителя. Он будет помощником и партнером благодаря переходу от аналоговых к цифровым методам управления, новой электронной архитектуре и широкому использованию цифровых сервисов.

ЧТО НОВОГО

В NN - 56 технологических и конструкторских изменений:

Шестиступенчатая коробка передач, которую на автозаводе ГАЗ создавали с нуля. Она позволяет экономить до 1,5 литров топлива в зависимости от режима движения.

Задний мост типа «Спайсер» — как на внедорожниках.

Дисковые тормоза на всех колесах.

Система мощных светодиодных фар.

Цифровые помощники: электронная динамическая стабилизация, система помощи при экстренном торможении, электронный распределитель тормозных усилий, противобуксовочная система, помощь при трогании на подъем.

Бесключевой запуск двигателя и электромеханический стояночный тормоз.

В кабине создано очень функциональное и комфортное рабочее место — задействовано все полезное пространство. Мультимедийная система с девятидюймовым сенсорным экраном, разъемы USB, ниши для карт, подстаканники, штатное место крепления смартфонов и планшетов, охлаждаемый и запираемый нижний бардачок.

Место водителя оснащено подрессоренным сиденьем с 18-ю направлениями регулировок.

Климат-контроль с 25 вариантами комбинаций.

Спинка пассажирского сиденья в кабине откидывается, превращаясь в удобный столик.

Планируется установка движения контроля по полосе и парктроника.

ЭЛЕКТРОННАЯ АРХИТЕКТУРА

Электроника в «ГАЗели» внедрялась поэтапно. От модели к модели дополняли функции. В 2021 году интеграций стало так много, что теперь ими нужно управлять централизованно, а не аналогово. С помощью цифровых технологий, задачу решили.

В автомобиле внедрен электронный блок управления, на который заточены многие системы машины. Электронный блок передает сигналы водителю и напрямую взаимодействует с органами управления двигателем, рулевой и тормозной системами, освещением, звуковыми сигналами и др.

Автомобиль изначально спроектирован с расчетом на подключение инструментов контроля за внешней средой — камер и датчиков. В дальнейшем это позволит внедрять широкий ряд интеллектуальных систем активной помощи водителю (ADAS).

Принципиально новая электронная архитектура и широкое использование цифровых сервисов позволяют автомобилю превратиться из простого инструмента в руках предпринимателя и водителя в помощника и партнера.

ЛУЧШАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

В «ГАЗели NN» можно контролировать дистанционно работу ключевых систем. Это помогает управлять целым парком автомобилей, а значит и своим бизнесом. Реализовано это через телематическую систему GAZ Connect: она интегрируется со смартфоном и пересылает информацию с электронных систем.

Говоря об экосистеме NN, уместно отметить и экосистемный сервисный подход для бизнеса. С ним реально достигнуть максимум удобства и выгоды от владения автомобилей. Каждому владельцу доступна поддержка дистрибьютора и дилерской сети: программа тестовой эксплуатации, технические сервисы и помощь на дорогах.

– Мир стремительно меняется и «ГАЗель NN» – ответ на запросы сегодняшнего дня. Магистральная дорога этих изменений – цифровизация. «ГАЗель NN» – это эффективный и функциональный бизнес-инструмент, который позволяет сократить расходы на содержание транспортных парков и обеспечить лучшую окупаемость инвестиций. Машина перестает быть только инструментом для перевозки груза. Она превращается в часть комплексной системы электронных сервисов, — рассказал генеральный директор ГК СТТ Олег Марков.

Владелец «ГАЗели NN» получает доступ к экосистеме сервисов, которую развивают дистрибьютор и дилерские центры. Помимо телематической системы GAZ Connect, это и персонализированный подход к подбору финансовых инструментов GAZ Finance, и программа помощи на дорогах GAZ Assistance, и система долгосрочных сервисных контрактов GAZ Uptime. А оригинальная программа GAZ Campus помогает повысить эффективность бизнеса клиента с помощью различных образовательных курсов и консалтинговой поддержки.

Главный месседж презентации: «ГАЗ» выстраивает прочную связь клиента, производителя и дистрибьютора. Бизнес получает всеохватывающую поддержку.

Новое поколение автомобилей ГАЗ обходит конкурентов своей сервисной составляющей. У них самая широкая среди марок коммерческого транспорта сеть сервисных станций и фирменных магазинов запчастей. Сочетании более чем 30% преимущества в стоимости техобслуживания и до 200% преимущества в цене запчастей и расходников, дают обладателям «ГАЗели» лучшую стоимость владения в классе легких коммерческих автомобилей.

КОНКРЕТНО

Когда и где можно купить «Газель NN»

Предзаказ уже стартовал. Очно оставить заявку можно в дилерских центрах. Или онлайн на сайте gazelle-nn.azgaz.ru. Продажи «ГАЗель NN» начнутся 24 августа. К бронированию доступны базовые модификации машин c дизельными двигателями Cummins ISF 2.8: бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и микроавтобусы пассажировместимостью 22 места. Позже появятся вариации NN с бензиновым, битопливным (бензин + метан) и электрическим двигателем.