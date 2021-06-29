В водохранилище под Москвой погибла вся рыба

В Рузинском водохранилище уже случался массовый замор рыбы. Фото: СОЦСЕТИ

Между деревнями Рузино и Брехово под Зеленоградом есть небольшое водохранилище. Местные привыкли называть его прудом. Сюда приезжают купаться и рыбачить. А еще тут тренируется российская сборная по водным лыжам. Через пару месяцев тут должен пройти кубок России. Но состоятся ли большие соревнования?

— Такой тошнотворной вони вы никогда не ощущали! Как раз на прошлой неделе было +34 градуса, — живописует в красках корреспонденту kp.ru местная жительница Ольга Иванова. — Представьте себе запах гнили, к которому подмешан сероводородный купаж и умножьте на два. Вонять начало в начале июня. А на прошлой неделе в пруду всплыла вся рыба.

Из пруда теперь нужно достать тысячи дохлых тушек. Фото: Марина Среднякова

Кадры местных действительно жуткие. Тысячи карасиных тушек плавают кверху брюхом у берега. Коммунальщики с сочками несколько дней пытаются собрать все погибшую рыбу.

— В 2019 году такое уже было. Тогда сказали, что главная причина — неисправная канализация. Каких-то работ на коллекторе с тех пор мы не видели. Стоки могут идти от многоэтажных жилых комплексов. Плюс по берегам водохранилища стоят мебельная фабрика и автомастерские. Если походить в зарослях вдоль водохранилища, то увидите несколько колодцев, из которых прям сочится зловоние, — добавила жительница.

В жару всплывшая рыба начала гнить еще быстрее. Фото: СОЦСЕТИ

Жители Рузино и Брехово завалили письмами все инстанции: губернатора, природоохранную прокуратуру, Министерство экологии и местных депутатов. Пока ответов не получили.

— Когда мы звоним с вопросами, нам говорят, что виновата жара. Но два года назад жары не было, а рыба передохла. Вообще через систему рек и ручьев наше водохранилище соединяется с Москва-рекой. Так что проблему нужно быстрее решать, — замечают местные.

По версии местных жителей, такие колодцы с опасными стоками и стали причиной мора. Фото: Евгения Ерышева

ОФИЦИАЛЬНО

«Предположительно, виноваты жара и водоросли»

— Инспекторы экологического надзора 26 июня выехали на место. Специалистами был проведен осмотр. Несанкционированных источников сброса не выявлено, — сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области. — Рузинский пруд является мелководным, подвержен эвтрофикации (появление водорослей, которые выделяют токсины — прим.ред.), вызванной естественным старением экосистемы и накоплением в ней биогенных элементов.

Предположительно, причиной замора рыбы является аномальная жара. С увеличением температуры воды значительно снижается содержание кислорода, что ведет к кислородному голоданию рыбы. Также повышение температуры ведет к обильному цветению сине-зеленых водорослей, выделяющих токсические продукты, которые также негативно влияют на здоровье рыбы, забивают жабры и уменьшают их фильтрующие способности. Для уточнения возможной причины гибели рыбы специалистами осуществлен отбор проб воды в акватории пруда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Болотную и Крымскую набережные в Москве свяжет новый пешеходный мост

Рядом появятся дополнительные спуски к воде и причал (подробности)