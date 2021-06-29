Интим делает нас счастливее: 54% москвичей считают, что сексом нужно заниматься несколько раз в неделю

СЕКС – ЭТО СПОСОБ ПОЛУЧИТЬ ЯРКИЕ ЭМОЦИИ

Эротическая драма «Клиника счастья» наделала шума. Как только прошла премьера сериала в онлайн кинотеатре KION, сразу же посыпался шквал отзывов и мнений, касающихся любви, секса и отношениях. Такая реакция не удивительна, ведь это первый в России сериал, который исследует тему сексуальности в зрелом возрасте и переворачивает восприятие зрителя о сексуальности и персональной идентичности.

После премьеры сериала, онлайн-кинотеатр KION совместно с ВЦИОМ провел исследование, в котором проследил взаимосвязь между ощущением счастья и регулярностью сексуальной жизни. Опрос проводился в том числе среди жителей Москвы. В нем участвовали тысяча человек. Респондентам задавали вопросы: «Насколько вы счастливы в жизни?», «Чем для вас является секс?», «Как часто в вашем возрасте стоит заниматься сексом?», и другие.

В ходе исследования выяснилось, что женщины чувствует себя по жизни счастливее мужчин. Среди жителей Москвы счастливыми себя ощущают 49% респондентов. Больше всего счастья ощущают россияне в возрасте от 18 до 24 лет и от 35 до 44 лет. При этом наименее счастливыми оказались респонденты в возрасте от 44 до 54 лет.

Что касается интимной жизни, то для 63% москвичей секс – это способ получить яркие эмоции. При этом 54% респондентов в возрастных группах от 25 до 34, и от 35 до 44 лет считают, что сексом нужно заниматься несколько раз в неделю. Еще почти треть опрошенных в этих возрастных категориях (29% и 21% соответственно) предпочитают вступать в интимную близость каждый день.

Большинство опрошенных москвичей (88%) считает, что секс есть и после 50 есть. При этом секс в жизни мужчин занимает более значимое место, чем в жизни женщин. В целом, исследование показало, что жители Москвы считают, что активная сексуальная жизнь не зависит от возраста, а абсолютное счастье может быть достигнуто при любых обстоятельствах.

О ЧЕМ СЕРИАЛ

Сериал «Клиника счастья» – своего рода «Sex Education» для взрослых, где все истории героев основаны на реальных событиях.

Во главе «Клиники счастья» стоит врач и создатель авторской методики, которая помогает людям наладить сексуальную жизнь и выстроить гармоничные отношения с партнером. При этом судьба сыграла злую шутку с самим врачом. Оказалось, что муж главной героини на самом деле живет на две семьи, а у родного сына роман с учительницей. Советы, которые врач дает своим пациентам с ней самой не работают. Получится ли у нее справиться с этими трудностями и наладить свою личную жизнь?

Премьера сериала состоялась 19 мая. Эротическую драму можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION, оформив подписку в МТС. К чему приведут поиски счастья главной героини станет известно уже 30 июня.

Главные роли в сериале исполнили Дарья Мороз, Анатолий Белый, Алена Михайлова, Алина Алексеева, Анна Уколова, Артем Ткаченко, Михаил Полицеймако, Катрин Асси, Анна Антонова и другие звезды российского кино. Авторы идеи – Елена и Игорь Мишины, режиссер – Александр Кириенко, автор сценария – Татьяна Арцеулова.