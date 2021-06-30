В России возрождается традиция вручать выпускникам вузов академические знаки

Александр Мажуга. Фото: Данил ГОЛОВКИН

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга рассказал о значении возрождения традиции вручения выпускникам нагрудных академических знаков.

«В этом году впервые за 30 лет мы вручаем своим выпускникам вместе с дипломами нагрудные академические знаки. Для нас это не просто возрождение старой традиции, но и символ полученных в стенах нашего университета знаний и долгая память о студенческих годах», - отметил Александр Мажуга.

Ученый напомнил, что в России стали вручать нагрудные академические знаки еще в XIX веке. Сначала их получали выпускники военных академий. Уже к концу XIX века знаки появились в российских университетах. После революции их упразднили, но в 1946 году традиция вернулась. Со временем эта практика распространилась на все учебные заведения, включая и средние специальные.

«К сожалению, с распадом СССР традиция снова прервалась. Нам важно было ее возродить, чтобы поддерживать преемственность поколений, чтобы наши выпускники всегда ощущали связь и с родным университетом, и со своими сокурсниками. Это не просто знак - это символ причастности к большому делу», - сообщил Александр Мажуга.

В дизайне академических знаков для выпускников РХТУ использованы правила советской символики: ромбовидная форма, государственный герб в верхней части и корпоративная символика университета в нижней части, аббревиатура РХТУ по центру. Синий цвет основного поля и белая окантовка соответствуют техническим вузам.

Предусмотрены два вида знаков: для бакалавров, а также для магистров и специалистов. Одним из отличий является цвет фона: поле знака бакалавра окрашено в светло-синий цвет, а магистра - в темно-синий.