Энергетика - мощнее, вода - чище

После запуска ВЗУ-1 чистой водой обеспечены более 25 тыс. жителей. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Александр Игнатов живет в Одинцове с самого рождения. Вспоминает, что в детстве мог пить воду прямо из-под крана. Однако уже на протяжении 3 - 5 лет делать это стало невозможно.

- Не только пить, но и купать детей было страшно - наливаешь ванну, а вся вода ржавая, - рассказывает Александр. - Приходилось ставить фильтры, а потом менять их каждый месяц.

- А сейчас?

- Сейчас все отлично. Сразу видно, как очистка заработала.

Увы, долгое время это было для Подмосковья объективной проблемой - вода, текущая в регионе, с избытком насыщена железом. Оттого и цвет такой, и вкус, и запах. Но в 2014 году в Московской области запустили губернаторскую программу «Чистая вода», позже появилась и президентская программа «Жилье и городская среда» - в регионе начали активно реконструировать ВЗУ, водозаборные узлы. Теперь поступающая в них вода проходит сложную современную систему очистки, избавляясь от столь мощной концентрации природных примесей.

В Одинцове губернатор Андрей Воробьёв вместе с местными жителями проверил работу ВЗУ-1, который открылся после реконструкции. Вообще изначально планировалось, что обновленный узел запустят в сентябре. Но специалисты сумели завершить работы на три месяца раньше срока - к радости 25 тысяч жителей северной части города.

- Вода имеет специфику - ее нужно подготавливать, - рассказал Андрей Воробьёв. - Раньше воду просто поднимали из скважины и распределяли по системе. Из-за этого где-то было много фтора, железа. У нас реализуется президентская программа, которая позволяет сделать воду в Подмосковье чистой - и для питья, и для приготовления пищи, и для купания детей.

Местные жители отмечают: всем сразу видно, что в водопроводе теперь течет действительно чистая вода. Специалисты исследовали ее качество - содержание железа снижено в несколько раз.

- Мы ваши запросы слышим и стараемся сделать так, чтобы вы чувствовали перемены, - отметил губернатор в разговоре с жителями. - Большие города, по сути, уже обеспечены чистой водой, сейчас мы идем в маленькие населенные пункты, чтобы и там она была везде.

На текущий момент чистой водой обеспечены 92% жителей области. За последние семь лет, с момента запуска программы «Чистая вода», водоснабжение улучшили для 2 млн жителей из разных муниципалитетов Подмосковья, а до 2024 года чистую воду получат еще 675 тыс. человек.

Работа подмосковных электросетей перешла в цифровой формат. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

ПРИШЛА «ЦИФРА»!

Диспетчер Истринского РЭС Денис Порошин рассказывает, как устроена работа современного центра управления электросетями. В ведении этого узла - 124 высоковольтных питающих центра, 20 тысяч километров линий электропередачи и более 11 тысяч трансформаторных подстанций напряжением 6 - 10 киловольт.

Еще несколько лет назад территорию 8 муниципалитетов обслуживали разрозненные диспетчерские пункты, но благодаря цифровизации удалось создать совершенно новую систему, которая позволяет оперативно решать в электросетях вопросы любой сложности.

- Мы используем программу «Электромонтер 2.0» (в Подмосковье к ней подключены уже более 1,4 тыс. бригад. - Авт.), которая позволяет оперативно выдавать задания без осуществления звонков от диспетчера до бригады, - объясняет Порошин. - Все в цифровом формате - мы видим, что бригада получила задание, видим ее передвижение на карте и выполнение задачи. Дополнительно программа оперативно выявляет дефекты в самих сетях и подсказывает мастерам...

Пожалуй, даже еще в середине 2010-х цифровизация многим показалась бы неведомой штукой из научной фантастики. Но Россия по инициативе Президента стала очень быстро внедрять новые технологии буквально во всех сферах - начиная от алгоритмов управления отдельных организаций до получения жителями госуслуг. И Московская область, кстати, сразу оказалась среди самых передовых в стране. Например, именно здесь впервые запустили и обкатали систему Центра управления регионом (ЦУР) - большого цифрового штаба, который круглосуточно мониторит все происходящие в области процессы и отслеживает их оперативное решение на местах. Теперь этот опыт тиражируют по всей России.

Ну и куда же без цифровизации в энергетике. В Московской области, которая быстро развивается и обрастает все новой инфраструктурой, от «цифры» зависит качество электроснабжения жителей городов и малых населенных пунктов. Новая система позволяет решать все вопросы в разы быстрее, чем раньше.

Губернатор Андрей Воробьёв проверил работу Западного филиала ПАО «Россети Московский регион», который обслуживает 830 тысяч жителей 8 городских округов. Именно здесь появился первый в регионе Центр управления сетями (ЦУС), который благодаря различным цифровым решениям сделал весь процесс более эффективным.

- С «Россетями» у нас давнее сотрудничество, - напомнил Андрей Воробьёв. - На Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение, цель которого - предоставлять электричество и бизнесу, и гражданам, которые активно что-то строят в Подмосковье.

Кстати. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ

ЦУС в Истре объединил зону 12 диспетчерских пунктов «старого формата». К 2025 году такие центры будут работать по всей территории Подмосковья. Это позволит на 25% сократить число перерывов электроснабжения, а на 30% - время их ликвидации. Например, если раньше сроки до подачи электроэнергии после нарушений снабжения составляли несколько часов, то сейчас в среднем всего 96 минут.

- Будем и дальше совершенствовать систему электроснабжения в Подмосковье, - сказал губернатор.

По словам гендиректора ПАО «Россети» Андрея Рюмина, компания старается упростить для своих клиентов процесс подключения к электричеству и снизить его стоимость.

- За последние годы сделан очень большой шаг вперед - стоимость уменьшилась в десятки раз, также оптимизированы сроки подключения, - отметил Рюмин.

Кстати, «Россети» в нынешнем году планируют построить в Московской области более 2,1 тыс. км линий электропередачи, подключить 3 завода по термической утилизации отходов, реконструировать 430 км сетей в СНТ и коттеджных поселках. Кроме того, компания должна в рамках соглашения на ПМЭФ возвести Центр обработки данных в Жуковском (для Сбера).