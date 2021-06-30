Полковнику юстиции подкинули гранату на лобовое стекло в Москве

Снаряд лежал прямо на лобовом стекле авто. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

29 июня в полицию позвонила высокопоставленная сотрудница следственного департамента МВД. Полковник юстиции Светлана Григорьева (имя изменено) подошла к машине на парковке у ТРК «ЕвроПарк» на Рублевском шоссе и увидела гранату. Снаряд лежал прямо на лобовом стекле авто.

— Машина BMW X6, записана на родственницу следователя. Саперы осмотрели гранату. Оказалось, что это муляж снаряда Ф-1, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, к инциденту коллеги отнеслись максимально серьезно. За вечер на месте происшествия побывали несколько полицейских начальников и всевозможных замов. Изъяли видео с камер наблюдения. Не исключено, что муляж гранаты могли подложить люди, в отношении которых полковник ведет расследование.

Судя по информации из открытых источников, сотрудница ведет дела экономической направленности в Подмосковье. Занималась делами обманутых дольщиков.

Пока уголовное дело не возбуждено.