Рестораторы Москвы: Доставка еды упала в 15 раз, нужно продлить работу летних веранд

Заведения пересматривают режим работы и меню после первых дней работы ресторанов по QR-кодам Фото: Иван МАКЕЕВ

Обстановка с ресторанным бизнесом в Москве пока не становится лучше для владельцев самих заведений, расстраиваются и москвичи, которые планировали отмечать Дни рождения и свадьбы в ресторанах. Статистика по заболевшим коронавирусом хоть и значительно снизилась (за последние сутки выявлено 5 823 человека), но пока не позволяет сделать послабления. Сайт KP.ru пообщался с представителями ресторанов, чтобы узнать, что спасет их от банкротства.

70% ресторанов могут закрыться

За первые дни введения QR-кодов доходы рестораторов приблизились к нулю

- В ресторанах, где 150 посадочных мест, всего 11 тысяч рублей доход в день. Конечно, это мало. Сразу все стали думать о доставке ресторанной еды. Но, как показал опыт прошлогоднего локдауна, доставлять ресторанную еду невозможно. Доставка не спасет финансово рестораторов. В ресторане гостей стараются удивить, красивая подача на тарелке. К сожалению, так нельзя доставить. Элементарно, мясо нужно сразу подавать – горячим, - рассказывает kp.ru Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России.

Рестораторы говорят, что собственная доставка или через агрегаторы есть практически у каждого заведения. Но гастрономические изыски не рассчитаны на доставку – речь о морепродуктах, салатах, горячих блюдах.

- В плюсе будут только заведения, которые специализируются на приготовлении пиццы, роллов, бургеров. Это та еда, которую спокойно можно доставить. Поэтому, если ограничения продлятся, то около 70% ресторанов и кафе в Москве закроются. Причина очевидная: еду, которую они готовят, нельзя доставить, - говорит рассказал kp.ru омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы и владелец ресторанов Сергей Миронов.

Количество заказов снизилось в 15 раз

Рестораторы готовы немного переформатировать меню и готовить на доставку, но спрос снизился

- Число заказов на доставку не увеличилось. В прошлый локдаун люди были закрыты, а сейчас нет ограничений по передвижению, люди могут посетить летние веранды. К тому же, часть людей отправили на удаленку и они могут готовить себе сами дома. Еще летний сезон – время отпусков, многие уезжают на дачи. Все эти факторы не способствуют увеличению количества доставок, - говорит Евгений Демченко, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров России.

Сейчас наблюдается общий спад по доставке. В ресторанах «Хорошая девочка» и Fish Fetish готовят специальное меню to go (на доставку).

- Доставкой пользовались и до введения QR-кодов. Значительного роста за два дня не произошло. У нас хорошо заказывают только в Black Thai: утку по-бангкокски, тай лапшу, карри с курицей, - рассказывает pr-специалист сети ресторанов Раппопорта.

- У нас доставка пошла хорошо и это при том, что мы ее только-только запустили. Заказывают еду на ланчи, в соседние офисы и местные жители. Берут наши бестселлеры – фирменные вафли из цукини, стейк из тунца, - рассказала Ирина Розова, pr-специалист гастробара «Горожане».

Однако положительные примеры – единицы. Доставка ресторанной еды минимальна, с проблемами столкнулись и сами курьеры – их не пускают в рестораны забрать коробки с едой, так как не у всех есть те самые QR-коды. По данным производителей онлайн-касс, количество заказов снизилось в 15 раз.

Работу летних веранд нужно продлить

Рестораторы обращаются к властям города с инициативой, что нужно продлить работу летних веранд, где соблюдаются все меры безопасности и социальная дистанция.

- Считаю, что работы летних площадок можно продлить после 12 июля. Во-первых, их не так уж и много в городе, во-вторых, на улице продуваемая зона, там люди не толпятся. В принципе, в нынешней ситуации можно продлить работу летних площадок до конца сезона – сентябрь-октябрь, пока теплая погода, - рассказал Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России.

Омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы и владелец ресторанов Сергей Миронов также поддерживает продление работы летних веранд.

- Программа минимум, которую мы обсуждаем с властями и хотели бы это реализовать: первое - разрешать людям с антителами посещать рестораны и кафе, второе - нужно продлить работы летних площадок (их немного - около 25% ресторанов имеют веранды). А программа максимум – дождаться условно 15 июля, когда будет около 60% вакцинированных, и отменить все ограничения, потому что еще немножко и бизнес не выживет, - говорит Сергей Миронов.

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