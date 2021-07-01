Москве нужно больше прививочных пунктов для вакцинации мигрантов от ковида

ДВУХ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ НЕДОСТАТОЧНО

В Москве и Подмосковье продолжают ужесточать ковидные ограничения. В связи с новой вспышкой заболевания, до 15 июля власти обязали работников сферы услуг и общественного питания пройти вакцинацию. Прививки должны сделать не менее 60% сотрудников. Предполагается, что к обозначенному сроку люди должны получить первую дозу или однокомпонентную вакцину «Спутник лайт», ставить которую начали с 28 июня.

В сфере услуг и общепита работает большое количество трудовых мигрантов. Пройти вакцинацию на данный момент они могут только в двух прививочных пунктах. Один находится в деревне Сахарово, второй вблизи ТК Садовод.

Московский бизнес бьет тревогу. Если не открыть дополнительные прививочные кабинеты для мигрантов, люди через две недели рискуют остаться без работы, а предприятия – без сотрудников. Даже при всем желании, два пункта вакцинации не справятся с предполагаемым потоком мигрантов. Ведь только за время пандемии, разрешение на работу в Москве получили 365 тысяч человек. Всего же в столице и области насчитывают около 2 миллионов мигрантов.

МИГРАНТЫ РИСКУЮТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ РАБОТЫ

- В Москве работает большое число мигрантов. До 15 июля, если будут открыты всего два пункта вакцинации, пусть даже круглосуточно, всех мы точно не вакцинируем. Прививочных кабинетов нужно хотя бы пару десятков. Рестораторы хотят выполнить требования санитарного врача, поэтому выступают с просьбой открыть дополнительные пункты, или сдвинуть сроки, - сообщил «Комсомольской правде» уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

По его словам, во многих заведениях ресторанного бизнеса и общепита подавляющее число сотрудников – мигранты. Они либо останутся без работы, либо начнут искать способы сделать фальшивые сертификаты о прививках, тем самым рискуя своим здоровьем и здоровьем окружающих.

НУЖНЫ МОБИЛЬНЫЕ ПРИВИВОЧНЫЕ КАБИНЕТЫ

- Мы обратились с инициативой к властям сделать мобильные пункты вакцинации для мигрантов. Привезти, к примеру, двух медиков на строительное предприятие, где работает 500 мигрантов, или в общежитие, где они живут, проще, чем организовать для них поездку в прививочный пункт в деревне Сахарово, который находится в 70 км от Москвы, - говорит президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

Он уточнил, что два прививочных пункта, принимающих мигрантов, работают по разным схемам. В Сахарово можно сделать прививку только, если работодатель предварительно оформил заявку и оплатил сотрудникам вакцинацию. В ТК Садоводе людей принимают по живой очереди.

Кроме вакцинации по месту работу, в федерации предложили вакцинировать людей по той схеме, которая действует в период вакцинации против гриппа, когда прививочные пункты открывают возле станций метро и МЦК.

ИЗ-ЗА ОЧЕРЕДЕЙ ЛИШИМСЯ ЗАРПЛАТЫ

Мигранты, работающие в Москве, говорят, что рады были бы сделать прививку, но боятся, что из-за очередей в пунктах вакцинации останутся без укола, и без заработка.

- Я работаю в продуктовом магазине. Смена у меня длится с 7 утра и почти до полуночи. Хорошо, если бы в городе начали работать мобильные пункты вакцинации, передвигающиеся по всем районам. Тогда прививку можно было бы сделать в обеденный перерыв. На поездку в Садовод у меня день уйдет. Представляю, сколько человек там в очереди стоит. Поехав туда, и прививку не сделаешь, и еще без зарплаты останешься за этот день, - говорит кассир Альфия.

- Я работаю курьером, зарплату получаю только за то время, что выполняю заказы, - говорит Айдер. – Я не против прививки, хочу ее сделать. Но жду, когда пункты вакцинации появятся в черте города, чтобы можно было привиться, не отрываясь от работы.

Эксперты считают, что в связи с нехваткой мигрантов в некоторых сферах может произойти рост цен, так как российская экономика не готова отказаться от трудовых мигрантов.

- При сокращении специалистов произойдет уменьшение производства, а следовательно - рост цен. В худшем случае - на 20-30% поднимутся цены, - отметил Андрей Колганов, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.