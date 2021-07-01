Евгений Нифантьев организовал для москвичей исторический квест

Евгений Нифантьев. Фото: Галина БРОДСКАЯ

В День поиска кладов и секретов в музее-заповеднике «Царицыно» прошел исторический квест для семей Южного округа. Его организовал член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев

(на фото), чтобы показать родителям один из интересных вариантов увлекательного летнего досуга с детьми, которые все больше времени проводят в интернете. Участники акции разыскивали по карте в различных уголках парка артефакты и раскрывали секреты достопримечательностей, где они были спрятаны.

«Наш исторический квест - еще одна возможность показать детям и родителям, насколько интересным и познавательным может быть семейный отдых, - отметил Евгений Нифантьев. - Конечно, именно на родителях лежит ответственность за то, что дети проводят в виртуальной реальности больше трех часов в день. Это показали результаты нашего недавнего опроса жителей Южного округа».

В ходе игры участники узнали, что Башня-руина своим появлением обязана моде на рубеже XVIII - XIX веков на искусственные руины, имитирующие древние развалины. Она похожа на фрагмент старинной крепости со смотровой башней и остатками стены. Многие любители острых ощущений взбирались на нее и осматривали окрестности, а вот спуститься по полуразрушенной стене было гораздо труднее. Так появилось второе, неофициальное название постройки - Чертова лестница или Чертова гора.

Еще один пункт квеста - павильон «Миловида», украшенный медальонами и вазами, скульптурами сфинксов и изображениями античных богинь. Летом 1914 года в нем пел Федор Шаляпин по просьбе узнавших его почитателей.

Нифантьев считает непродуктивным просто ограничивать время пребывания ребенка в сети, не предоставляя ему при этом альтернативы - секций по интересам и активного отдыха с семьей и друзьями.

«Совместные походы в кино или на природу, участие в экологических акциях и познавательных квестах, семейные игры на свежем воздухе или посещение музеев и театров - все это способно отвлечь детей от гаджетов и прочно войти в их жизнь, сделав ее более активной и увлекательной», - резюмировал член Общественной палаты РФ.