Сертификат в 100 тысяч на каждого молодого специалиста

Роман Романенко. Фото: Иван СТЕПАНОВ

Программа содействия занятости молодежи, разработать которую поручил Президент России Владимир Путин, позволит сократить безработицу среди выпускников учебных заведений. Об этом сообщил депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

Напомним, Президент России дал поручение федеральному правительству и органам исполнительной власти регионов до 1 октября разработать программу, которая позволит кардинально решить проблему трудоустройства молодых людей в возрасте до 24 лет.

«Пандемия внесла свои коррективы во все сферы жизни, рынок труда не исключение, - пояснил Роман Романенко. - Молодым людям всегда было непросто найти работу из-за отсутствия практического опыта, а сейчас тем более. Ковидный кризис значительно сократил количество рабочих мест, и самые юные оказались не у дел. Специальная программа поддержки трудоустройства молодежи, которую предложил Владимир Владимирович, как нельзя кстати. Ее реализация позволит сократить число безработных среди выпускников вузов, колледжей и профтехучилищ».

Депутат добавил, что его инициатива о введении сертификата на первое трудоустройство могла бы стать одним из пунктов новой комплексной программы.