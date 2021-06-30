В парке «Зарядье» пройдет Московский урбанистический форум

В четверг, 1 июля, в центре столицы в парке «Зарядье» стартует 10-й юбилейный Московский урбанистический форум. Тема дискуссий в этом году – «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации». Деловая программа намечена на 1 и 2 июля. Ожидаемо на полях форума речь пойдет о проблемах современного мира в эпоху пандемии и пост-пандемии, о поиске эффективных решений и перспектив для восстановления.

Из-за сложившейся ситуации впервые урбанфорум проводится в гибридном формате - с офлайн- и онлайн-участием российских и иностранных экспертов.

«В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Ещё 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста».

Первый день Московского урбанистического форума будет посвящен обсуждению глобальных вызовов, которые стоят перед мегаполисами, освещению успешных проектов и кейсов городских трансформаций в разных городах мира за последние 10 лет.

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Второй день планируется посвятить прогнозированию новых потенциальных вызовов, презентации передовых городских проектов будущего, развитию международного сотрудничества.

Желающие смогут присоединиться к дискуссиям на сайте mosurbanforum.ru и задать вопросы спикерам с помощью интерактивной онлайн-платформы. Доступ к платформе откроется 1 июля – с началом мероприятий. Полная программа - на сайте форума: https://mosurbanforum.ru/business-program.