В Москве на продажу выставлены нежилые помещения по сниженной стоимости

Все нежилые объекты имеют свободное функциональное назначение. В них могут разместиться офисы, аптеки, небольшие магазины, салоны красоты и другие коммерческие учреждения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Столичные предприниматели смогут купить у города 49 объектов на торгах посредством публичного предложения. Помещения находятся в восьми округах Москвы. Их выставили на продажу с начальной ценой от 426 тысяч до 56,4 миллиона рублей.

«Продажа нежилых помещений через публичное предложение особенно востребована потенциальными инвесторами, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - В ходе торгов начальная цена может снизиться до 50 процентов от исходной стоимости объектов. О популярности таких торгов свидетельствует и динамика роста конкуренции. Если в прошлом году средняя конкуренция на торгах по продаже нежилых помещений через публичное предложение составляла более восьми участников на лот, то по итогам первого квартала текущего года данный показатель превысил 15 участников».

По его словам, росту популярности таких торгов в том числе способствовали принятые в конце 2020 года решения, направленные на повышение доступности торгов и создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций. Если на торги по продаже недвижимости посредством публичного предложения подана лишь одна заявка, то единственному участнику предлагается заключить договор по цене, равной 75 процентам от стартовой. Ранее такие торги признавались несостоявшимися.

Больше всего помещений выставлено на юго-западе столицы — 18 объектов, восемь - на севере, семь — на юге, шесть — на юго-востоке, пять — на востоке, три — на северо-западе и по одному помещению — в центре и на западе.

Все нежилые объекты имеют свободное функциональное назначение. В них могут разместиться офисы, аптеки, небольшие магазины, салоны красоты и другие коммерческие учреждения.

«Самые маленькие помещения площадью от шести до 17 квадратных метров находятся в подземном паркинге на улице Академика Виноградова, дом 5, сооружение 2, - сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - Они могут заинтересовать как непосредственно владельцев машино-мест, так и жителей соседних домов, поскольку подойдут для оборудования кладовки. Самый большой объект площадью 1,7 тысячи квадратных метров — это помещения подвала, первого и второго этажей отдельно стоящего здания на улице Олений Вал, дом 7 на востоке, которые продаются единым лотом».

По всем объектам ведется заявочная кампания. Принять участие в торгах могут любые физические или юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, за исключением государственных и муниципальных предприятий и учреждений, в уставном капитале которых доля Российской Федерации превышает 25 процентов. Торги пройдут в электронной форме на площадке «Росэлторг».

Ознакомиться с документацией и характеристиками этих и других земельных участков можно на инвестиционном портале Москвы «Продажа для бизнеса». Часть представленных лотов можно изучить в режиме онлайн с помощью функции 360. Она позволяет совершить виртуальную экскурсию по помещению.