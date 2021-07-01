Собянин: «Люди остаются жить в тех городах, где для них создаётся комфортная среда»

Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на Московском урбанистическом форуме 2021. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Сегодня, 1 июля, в центре столицы в парке «Зарядье» открылся 10-й юбилейный Московский урбанистический форум. Главная тема в этом году – «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации». Деловая программа состоится 1 и 2 июля. Из-за сложившейся ситуации впервые урбанфорум проводится в гибридном формате - с офлайн- и онлайн-участием российских и иностранных экспертов.

На полях МУФ ожидаемо разговор начался с проблем современного мира в эпоху пандемии и пост-пандемии, поисков эффективных решений и перспектив для восстановления.

- Центры мирового роста - большие города - находятся под главным ударом пандемии, - сказал на открытии урбанфорума мэр Москвы Сергей Собянин. - Это вызывает новые вопросы о будущем этих городов, в каком направлении они будут развиваться. Москва выбрала свой путь жизни в новых условиях. Нужно обеспечить москвичей медицинской помощью и обеспечить нормальную работу всех систем города. Сегодня мы столкнулись с новой угрозой, новой мутацией коронавируса, более смертельного и опасного. Тем не менее, в этих условиях мы пытаемся продолжать сохранять нормальную жизнь в городе.

Мэр напомнил, как год назад в Москве заморозилась экономика из-за ограничений и потом быстро начала восстанавливаться.

- Сегодня города начинают развиваться все более и более активно, - отметил мэр. - Изменения точно будут происходить в ближайшие десятилетия. Промышленность играет все меньшую роль, а сфера услуг захватывает до 80 процентов экономики больших городов. Везде тенденция на урбанизацию и концентрацию населения. Люди остаются жить в тех городах, где для них создаётся благоприятная, комфортная среда.

Сцена Московского урбанистического форума 2021 в концертном зале "Зарядье". Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Среди важных приоритетов для мегаполисов, как отметил мэр, становятся принципы здорового города, доступности мест отдыха, труда, социалки, медицины.

- Города вынуждены развивать все одновременно, нужна нацеленность на конечный результат в каждом направлении, - сказал Собянин. - Это создаёт динамику развития и улучшение среды, в которой мы живём. Самое простое, кажется, развитие общественных пространств. Но это не менее сложно, чем остальные проекты, потому что у жителей много разных мнений, происходит столкновение интересов и от нас требуется постоянный поиск компромиссов. Нужно развивать город комплексно.

Говоря о развитии транспортной системы столицы, Собянин назвал феноменально трудной работой строительство метро.

- Большое кольцо - самый крупный маршрут в мире, который связывает все виды транспорта, проект колоссальной сложности, - отметил мэр. - Надеюсь, в 2022 году мы его завершим.

НА ЗАМЕТКУ

Желающие могут присоединиться к дискуссиям Московского урбанистического форума на сайте mosurbanforum.ru. С помощью интерактивной онлайн-платформы можно задать вопросы спикерам. Полная программа МУФ.