Юные жители «Котельниково – Земли Героев» проводят лето в «Лагере Героев»

Музейные архивы изучают активисты проекта «Котельниково – Земля героев» (слева направо) Дмитрий Алимов, молодой специалист «ЕвроХим-ВолгаКалия» Никита Куприянов, Кирилл Хрусталев и Виктория Каляганова. Автор фото: Юрий ШАМИН

А зимой 1942 года именно здесь начался разгром 6-й армии Паулюса, о чем «Комсомолка» уже писала – «Как битва за город Котельниково привела к разгрому немцев под Сталинградом».

На этом большая история маленького города не закончилась. Она продолжается в наши дни мирными трудовыми подвигами – в окрестностях Котельниково находится богатое месторождение калийных солей, являющихся основой удобрений для садов и полей. Именно здесь компания «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко реализует самый масштабный в новейшей истории России инвестиционный проект создания «с нуля» горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений. И для добычи природных богатств здешние горняки спускаются в шахты, иные из которых уходят под землю более чем на 1100 метров – рекордную для калийных шахт России глубину. Сложно себе представить, сколько вложено сил и смелости, чтобы прорубить такое расстояние в земные глубины. Вот уж поистине героический труд горняков-героев, нацеленных ежедневно увеличивать промышленную мощь страны!

Местное градообразующее предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий» вместе с администрацией Волгоградской области теперь множат славу этого города трудовыми и творческими доблестями. По их инициативе создан и работает общественный историко-культурный проект «Котельниково — Земля Героев». Активисты этого проекта, котельниковские школьники Кирилл Хрусталев, Валерия Лагутина, Иван Вершков, Виктория Каляганова и Дмитрий Алимов в качестве делегатов «Котельниково – Земли Героев» отправились в «Страну Героев» - военно-исторический лагерь, организованный в рамках реализации Национального проекта «Культура» и в сотрудничестве с АНО «Национальные приоритеты», Российским военно-историческим обществом и Агентством развития внутреннего туризма.

Завоевать эти путевки юным котельниковцам было непросто. Пришлось проявить себя не только в учебе, труде и спорте, но и отличиться на интеллектуальном поприще — создать серьезное сочинение по теме «Котельниково — Земля Героев». А для этого необходимо не только отлично знать историю родного края, но и любить ее так, чтобы суметь передать литературным языком для строгой комиссии из представителей «ЕвроХим-ВолгаКалия» и администрации Котельниковского района. Однако, строгое жюри было немало удивлено глубокими рассуждениями ребят о героизме дедов и прадедов в военные годы, раздумьями о патриотизме и службе Родине.

Победители конкурса сочинений «Котельниково – Земля Героев» и ребята, добившиеся больших успехов в учебе, спорте и творчестве, отправились в смену военно-исторического лагеря «Страна Героев».

Смена в лагере это не только отдых с купанием и загоранием. Здесь юные котельниковцы получат дополнительные знания по общеразвивающей программе, содержащей модули «Военная история России» и «Социальное проектирование», курсы тематических направлений «Защитники», «Хранители Истории», «Медиа Победы» и «Волонтеры Победы». И, конечно же, будут заниматься спортом, приобретут новых друзей и единомышленников.

А наша газета будет, как и прежде, с интересом следить за этими творческими воспитательными проектами. Пожелаем ребятам счастливого и полезного времяпрепровождения в «Стране Героев». И немного им позавидуем светлой завистью.