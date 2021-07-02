Роман Романенко помог начать ремонт дороги на юге Москвы

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко откликнулся на просьбы жителей и посодействовал в оперативном благоустройстве двора в столичном районе Чертаново.

На проблему в беседе с Романенко пожаловалась молодая мама. Во время детского праздника в сквере «Родная гавань» москвичка рассказала, что путь местных жителей к этой зеленой зоне стал настоящей полосой препятствий. Всему виной затянувшийся ремонт дороги вдоль сквера от Кировоградской улицы, дом 17-1, до Варшавского шоссе, дом 142-1.