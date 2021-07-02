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Происшествия2 июля 2021 11:57

В жилой многоэтажке в центре Москвы случился взрыв

По предварительной версии, сдетонировали емкости для хранения газа
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
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Днем 2 июля в Таганский район Москвы вызвали экстренные службы

Днем 2 июля в Таганский район Москвы вызвали экстренные службы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 2 июля в Таганский район Москвы вызвали экстренные службы. Вызов пришел из девятиэтажки Качалинская, 9 — это между метро «Крестьянская застава» и «Волгоградский проспект». Эпицентр взрыва - на кухне одной из квартир восьмого этажа.

Горения за взрывом не последовало. По предварительной информации, сдетонировали газовые баллончики, в которые закачивают топливо для зажигалок. Информации о пострадавших и причинах ЧП пока не поступало.

На месте работают экстренные службы — пожарная, полиция и медики.

— В 11:02 поступила заявка по адресу Качалинская, 9. По прибытию наших подразделений проведена разведка. Установлено, что на кухне произошло возгорание мебели на площади один квадратный метр. Возгорание ликвидировано до нашего прибытия. По предварительной информация, повреждено остекления в квартире. Причиной стала разгерметизация газового баллона для заправки зажигалок. Пострадавших нет, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

ЧППроисшествия: ЧП