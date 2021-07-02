Банду «черных риэлторов», убивших пять человек под Москвой, осудят

Как сообщают в Следственном комитете, Мазур и его подельники владели несколькими агентствами недвижимости, через которые получали информацию об имуществе одиноких граждан. Фото: ГСУ СК по Московской области

В Московской области завершено расследование по делу об очередной банде «черных риэлторов». Группировка Анатолия Мазура (помимо главаря в нее входили еще три человека) действовала в подмосковном Ногинске еще с конца 2000-х годов. В списке статей, по которым преступникам предъявлены обвинения, - «создание устойчивой вооруженной группы», «убийство двух лиц, совершенное организованной группой с целью скрыть другое преступление», «убийство двух лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений», «похищение», «незаконный оборот оружия», «мошенничество».

Как сообщают в Следственном комитете, Мазур и его подельники владели несколькими агентствами недвижимости, через которые получали информацию об имуществе одиноких граждан.

В ходе расследования выяснилось, что «черные риэлторы» убили как минимум пять человек.

Причем одной из жертв стал сотрудник милиции, который узнал о делишках банды, и его гражданская жена. Их заманили в подвал, убили, а тела спрятали в лесу.

В 2010 году Мазур единолично совершил убийство женщины в Ногинске. Фото: ГСУ СК по Московской области

- В 2010 году Мазур единолично совершил убийство женщины в Ногинске, чтобы завладеть деньгами, которые она выручила от продажи квартиры, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. - В 2012 и 2014 годах обвиняемые совершили убийство еще нескольких граждан, не имеющих родственников, перед этим завладев генеральной доверенностью и переоформив их квартиры.

Чтобы получить доказательства, следователи провели около сотни допросов, кроме того, по уголовному делу назначили около 50 различных экспертиз, включая эксгумацию тел для проведения «генетики».

Стоит отметить, что Мазур и члены его банды были осуждены еще в 2017 году за другие тяжкие преступления - их судили во Владимирской области. Сам главарь получил пожизненный срок. При этом один из преступников до сих пор скрывается и находится в розыске.