Полиция задержала еще одного продавца поддельных сертификатов вакцинации в Москве

Сотрудники полиции напоминают, что в соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Каширском шоссе полицейские задержали курьера, у которого изъяли фальшивый сертификат вакцинации от ковида. Доставщик рассказал, что не знал, что именно перевозит. Он работает в службе, которая оказывается курьерские услуги. Однако оперативникам он рассказал, где и как получил сертификат.

Оказалось, что подделку сделал 29-летний москвич. Бланк у него заказали через интернет. Сейчас продавец под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело за подделку документов — статья 327 УК РФ.

— Сотрудники полиции напоминают, что в соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов, – сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве полковник Владимир Васенин.

Продавцу сертификата грозит до двух лет колонии. За покупку документа можно получить шесть месяцев ареста или штраф до 480 тысяч рублей.

За последний месяц в Москве возбудили более 40 уголовных дел за продажу поддельных сертификатов вакцинации, справок о наличии антител и ПЦР-тестов. Документами чаще всего торгуют в Сети по цене 3000 — 5000 рублей. Дельцы передают их с курьерами, которые зачастую не догадываются о том, что именно они перевозят.

В столице уже вскрывали несколько скоординированных групп, которые построили бизнес на продаже липовых справок. У дельцов изымали печати, сотню бланков.

Специалисты по кибербезопасности рассказывали kp.ru, что в даркнете стали появляться объявления о продаже QR-кодов. За него просят в среднем 11 000 рублей. При этом покупателя могут просто обмануть. В любом случае, код действителен при предъявлении паспорта.