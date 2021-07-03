ГИБДД предложило обязать велокурьеров в Москве сдавать экзамен на знание правил дорожного движения

Велокурьерам придется выучить правила дорожного движения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Госавтоинспекция предложит проводить экзамен для столичных велокурьеров на знание правил дорожного движения. Об этом в эфире программы «Дежурная часть» рассказал новый начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков.

— Данная категория (велокурьеры - прим.ред.) у нас зачастую нарушает ПДД и в том числе попадает в ДТП. Необходимо проработать вопрос по законодательному закреплению нормы, чтобы работодатель принимал экзамены на знание ПДД у лиц, осуществляющих доставку еды на велосипедах.

Больше никакой конкретики по этому вопросу руководитель столичной автоинспекции не изложил. Отметим, что в столице уже давно жалуются на стиль вождения курьеров. Пытаясь вовремя доставить заказ, они вынуждены нарушать правила движения. Например, согласно ПДД, с 14 лет любой велосипедист должен двигаться по проезжей части. Однако для проезда они часто выбирают тротуары, оправдывая это тем, что боятся ехать там, где нет велодорожек.

Отметим, что отвечая на вопрос корреспондента, новый начальник ГИБДД имел ввиду не экзамен для велокурьеров наряду с водителями, а что-то вроде зачета по теории, который будет принимать представитель компании,на которую трудится сотрудник.

Также Александр Быков высказался по поводу электросамокатов. Управляющих таким транспортом он предложил выделить в отдельную категорию по аналогии с водителями, велосипедистами и пешеходами.

— Их, как и доставщиков пиццы, надо выделять в отдельную категорию и давать возможность движения им по велодорожкам, — добавил руководитель.

Ранее в Москве запретили арендовать электросамокаты детям, ограничили скорость таких байков и ввели ответственность за нарушения для служб шеринга.