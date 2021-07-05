На месте долгостроя в столице появится новое общественно-деловое пространство по проекту «Индустриальные кварталы»

Комплексное развитие территорий позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские земли Фото: Евгения ГУСЕВА

Москва укрепляет статус столицы новой промышленности, тем самым двигая экономику самой большой в мире страны. Программой развития столицы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» предусмотрено создание 500 тысяч новых рабочих мест и более 90 объектов социальной инфраструктуры.

Вместо заброшенной стройки на Никулинской улице на западе Москвы возведут объект общественно-делового назначения площадью более 20 тысяч квадратных метров. Решение о комплексном развитии территории данной территории принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Участок в районе Тропарево-Никулино общей площадью 0,68 гектара будет реорганизован в рамках проекта «Индустриальные кварталы», - рассказал заммэра. - Благодаря этому на месте недостроя появится новое общественно-деловое пространство площадью более 20 тысяч квадратных метров. Там смогут открыться банки, страховые организации, магазины, спортивные клубы. В результате будет создано более 500 новых рабочих мест».

Ранее на участке на Никулинской улице планировалось построить многофункциональный комплекс с автостоянкой. Однако его не довели до конца и все осталось заброшенным.

«Реализацией проекта займется либо правообладатель территории, либо инвестор, определенный по результатам торгов в этом году, - пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - При этом десять процентов площадей объекта общественного назначения будет отдано под городские нужды».

Инвесторы уже приступили к развитию четырех территорий в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Это бывшие промзоны «Октябрьское поле», «Кунцево», и два участка в «Коровино».

Комплексное развитие первых четырех бывших промзон принесет городу 16,5 тысяч новых рабочих мест, 160 миллиардов рублей частных инвестиций и около 5 миллиардов ежегодных поступлений в бюджет. Четыре индустриальных квартала – это более 60 гектаров новых современных комфортных территорий в черте города.

Напомним, комплексное развитие территорий позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские земли.