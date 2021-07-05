В Гостином дворе в Москве открылся один из крупнейших в Европе павильонов вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового центра вакцинации от коронавируса в Гостином дворе на Ильинке. Фото: В. Новиков, Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Москвичи продолжают прививаться от коронавируса. На сегодня количество вакцинированных первым компонентом достигло трёх миллионов человек. Об этом сегодня, 5 июля 2021, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового центра вакцинации от коронавируса в Гостином дворе на Ильинке.
«Сегодня мы открываем один из крупнейших прививочных центров в Европе и самый крупный в России, - сказал Сергей Собянин. - Стандартная мощность этого центра - до 6 тысяч человек в сутки. Вполне вероятно, если приток будет больше, будем расширять время работы. Соответственно, увеличится и его пропускная способность».
Желающих принимают бесплатно без записи
Фото: Иван МАКЕЕВ
По его словам, в центре работает команда из врачей, медсестер, работников МФЦ, волонтеров. Благодаря этому желающие смогут быстро сделать прививку.
«Мы закрываем прививочный пункт в ГУМе, который был одним из самых популярных, - сообщил мэр. - Поскольку наплыв там большой, а небольшие помещения вперемешку с торговлей не обеспечивали нормальную санитарную дистанцию и безопасность людей, которые там находятся».
Мэр отметил, что последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости COVID в городе.
«Но тем не менее сам уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке, - подчеркнул Собянин. - Как дальше поведет себя «дельта» или другие мутации, а другие мутации, скорее всего, будут, это консенсус большинства специалистов в этой области. Поэтому, конечно, очень важно, чрезвычайно важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах. Сегодня мы достигли отметки в 3 миллиона человек привитых первым компонентом. Это хороший шаг к тому, чтобы защитить себя от развивающейся пандемии».
Москвичи продолжают прививаться от коронавируса. На сегодня количество вакцинированных первым компонентом достигло трёх миллионов человек.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Вакцинация в Гостином дворе проводится бесплатно двухкомпонентной вакциной «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак). Прививка делается в два этапа – через три недели после первой инъекции нужно прийти повторно.
Желающих принимают без предварительной записи ежедневно с 10.00 до 21.00, без выходных.
На вторую прививку врач запишет пациента в день первой инъекции. За сутки до повторной прививки придёт СМС с напоминанием (дата, время и адрес пункта вакцинации).
Центр разделили на три зоны – ожидания, заполнения документов (пациент подписывает информированное согласие и анкету. - Прим.), осмотра врача и вакцинации.
Здесь работают 10 врачей и 50 медицинских сестёр – сотрудники городских поликлиник. Им помогают 50 сотрудников центров госуслуг «Мои документы» и 55 администраторов. Прививки смогут получать до 50 человек единовременно.
Здесь работают 10 врачей и 50 медицинских сестёр – сотрудники городских поликлиник. Им помогают 50 сотрудников центров госуслуг «Мои документы» и 55 администраторов. Прививки смогут получать до 50 человек единовременно.
Фото: Иван МАКЕЕВ
С собой надо принести паспорт и (или) полис ОМС (при наличии). Кроме того, на месте необходимо будет сообщить номер телефона и СНИЛС (телефон – чтобы после введения второго компонента вакцины получить по смс QR код, а СНИЛС – чтобы получить QR код на портале госуслуг). После вакцинации пациентам выдают сертификат на русском и английском языках с отметками о двух инъекциях (дата вакцинации, название вакцины, подпись врача). Данные о вакцинации также будут доступны в электронной медицинской карте и личном кабинете на портале gosuslugi.ru.
Станция метро «Площадь революции», ул. Ильинка, д. 4.
Сейчас в Москве работают порядка 300 центров вакцинации:
- на базе городских поликлиник (119);
- в частных клиниках (116);
- в павильонах «Здоровая Москва» (более 40);
- в центрах госуслуг «Мои документы» (7);
- в торговых центрах и других популярных местах в городе.
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