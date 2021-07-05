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Общество5 июля 2021 14:44

В Гостином дворе в Москве открылся один из крупнейших в Европе павильонов вакцинации

Желающих принимают бесплатно без записи
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового центра вакцинации от коронавируса в Гостином дворе на Ильинке. Фото: В. Новиков, Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового центра вакцинации от коронавируса в Гостином дворе на Ильинке. Фото: В. Новиков, Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Москвичи продолжают прививаться от коронавируса. На сегодня количество вакцинированных первым компонентом достигло трёх миллионов человек. Об этом сегодня, 5 июля 2021, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового центра вакцинации от коронавируса в Гостином дворе на Ильинке.

«Сегодня мы открываем один из крупнейших прививочных центров в Европе и самый крупный в России, - сказал Сергей Собянин. - Стандартная мощность этого центра - до 6 тысяч человек в сутки. Вполне вероятно, если приток будет больше, будем расширять время работы. Соответственно, увеличится и его пропускная способность».

Желающих принимают бесплатно без записи

Желающих принимают бесплатно без записи

Фото: Иван МАКЕЕВ

По его словам, в центре работает команда из врачей, медсестер, работников МФЦ, волонтеров. Благодаря этому желающие смогут быстро сделать прививку.

«Мы закрываем прививочный пункт в ГУМе, который был одним из самых популярных, - сообщил мэр. - Поскольку наплыв там большой, а небольшие помещения вперемешку с торговлей не обеспечивали нормальную санитарную дистанцию и безопасность людей, которые там находятся».

Мэр отметил, что последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости COVID в городе.

«Но тем не менее сам уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке, - подчеркнул Собянин. - Как дальше поведет себя «дельта» или другие мутации, а другие мутации, скорее всего, будут, это консенсус большинства специалистов в этой области. Поэтому, конечно, очень важно, чрезвычайно важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах. Сегодня мы достигли отметки в 3 миллиона человек привитых первым компонентом. Это хороший шаг к тому, чтобы защитить себя от развивающейся пандемии».

Москвичи продолжают прививаться от коронавируса. На сегодня количество вакцинированных первым компонентом достигло трёх миллионов человек.

Москвичи продолжают прививаться от коронавируса. На сегодня количество вакцинированных первым компонентом достигло трёх миллионов человек.

Фото: Иван МАКЕЕВ

КАК РАБОТАЕТ ЦЕНТР

Вакцинация в Гостином дворе проводится бесплатно двухкомпонентной вакциной «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак). Прививка делается в два этапа – через три недели после первой инъекции нужно прийти повторно.

Желающих принимают без предварительной записи ежедневно с 10.00 до 21.00, без выходных.

На вторую прививку врач запишет пациента в день первой инъекции. За сутки до повторной прививки придёт СМС с напоминанием (дата, время и адрес пункта вакцинации).

Центр разделили на три зоны – ожидания, заполнения документов (пациент подписывает информированное согласие и анкету. - Прим.), осмотра врача и вакцинации.

Здесь работают 10 врачей и 50 медицинских сестёр – сотрудники городских поликлиник. Им помогают 50 сотрудников центров госуслуг «Мои документы» и 55 администраторов. Прививки смогут получать до 50 человек единовременно.

Здесь работают 10 врачей и 50 медицинских сестёр – сотрудники городских поликлиник. Им помогают 50 сотрудников центров госуслуг «Мои документы» и 55 администраторов. Прививки смогут получать до 50 человек единовременно.

Здесь работают 10 врачей и 50 медицинских сестёр – сотрудники городских поликлиник. Им помогают 50 сотрудников центров госуслуг «Мои документы» и 55 администраторов. Прививки смогут получать до 50 человек единовременно.

Фото: Иван МАКЕЕВ

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ

С собой надо принести паспорт и (или) полис ОМС (при наличии). Кроме того, на месте необходимо будет сообщить номер телефона и СНИЛС (телефон – чтобы после введения второго компонента вакцины получить по смс QR код, а СНИЛС – чтобы получить QR код на портале госуслуг). После вакцинации пациентам выдают сертификат на русском и английском языках с отметками о двух инъекциях (дата вакцинации, название вакцины, подпись врача). Данные о вакцинации также будут доступны в электронной медицинской карте и личном кабинете на портале gosuslugi.ru.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Станция метро «Площадь революции», ул. Ильинка, д. 4.

ЦИФРЫ

Сейчас в Москве работают порядка 300 центров вакцинации:

- на базе городских поликлиник (119);

- в частных клиниках (116);

- в павильонах «Здоровая Москва» (более 40);

- в центрах госуслуг «Мои документы» (7);

- в торговых центрах и других популярных местах в городе.

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