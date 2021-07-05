В Гостином дворе в Москве открылся один из крупнейших в Европе павильонов вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового центра вакцинации от коронавируса в Гостином дворе на Ильинке. Фото: В. Новиков, Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Москвичи продолжают прививаться от коронавируса. На сегодня количество вакцинированных первым компонентом достигло трёх миллионов человек. Об этом сегодня, 5 июля 2021, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового центра вакцинации от коронавируса в Гостином дворе на Ильинке.

«Сегодня мы открываем один из крупнейших прививочных центров в Европе и самый крупный в России, - сказал Сергей Собянин. - Стандартная мощность этого центра - до 6 тысяч человек в сутки. Вполне вероятно, если приток будет больше, будем расширять время работы. Соответственно, увеличится и его пропускная способность».

Желающих принимают бесплатно без записи Фото: Иван МАКЕЕВ

По его словам, в центре работает команда из врачей, медсестер, работников МФЦ, волонтеров. Благодаря этому желающие смогут быстро сделать прививку.

«Мы закрываем прививочный пункт в ГУМе, который был одним из самых популярных, - сообщил мэр. - Поскольку наплыв там большой, а небольшие помещения вперемешку с торговлей не обеспечивали нормальную санитарную дистанцию и безопасность людей, которые там находятся».

Мэр отметил, что последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости COVID в городе.

«Но тем не менее сам уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке, - подчеркнул Собянин. - Как дальше поведет себя «дельта» или другие мутации, а другие мутации, скорее всего, будут, это консенсус большинства специалистов в этой области. Поэтому, конечно, очень важно, чрезвычайно важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах. Сегодня мы достигли отметки в 3 миллиона человек привитых первым компонентом. Это хороший шаг к тому, чтобы защитить себя от развивающейся пандемии».

Москвичи продолжают прививаться от коронавируса. На сегодня количество вакцинированных первым компонентом достигло трёх миллионов человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

КАК РАБОТАЕТ ЦЕНТР

Вакцинация в Гостином дворе проводится бесплатно двухкомпонентной вакциной «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак). Прививка делается в два этапа – через три недели после первой инъекции нужно прийти повторно.

Желающих принимают без предварительной записи ежедневно с 10.00 до 21.00, без выходных.

На вторую прививку врач запишет пациента в день первой инъекции. За сутки до повторной прививки придёт СМС с напоминанием (дата, время и адрес пункта вакцинации).

Центр разделили на три зоны – ожидания, заполнения документов (пациент подписывает информированное согласие и анкету. - Прим.), осмотра врача и вакцинации.

Здесь работают 10 врачей и 50 медицинских сестёр – сотрудники городских поликлиник. Им помогают 50 сотрудников центров госуслуг «Мои документы» и 55 администраторов. Прививки смогут получать до 50 человек единовременно.

Здесь работают 10 врачей и 50 медицинских сестёр – сотрудники городских поликлиник. Им помогают 50 сотрудников центров госуслуг «Мои документы» и 55 администраторов. Прививки смогут получать до 50 человек единовременно. Фото: Иван МАКЕЕВ

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ

С собой надо принести паспорт и (или) полис ОМС (при наличии). Кроме того, на месте необходимо будет сообщить номер телефона и СНИЛС (телефон – чтобы после введения второго компонента вакцины получить по смс QR код, а СНИЛС – чтобы получить QR код на портале госуслуг). После вакцинации пациентам выдают сертификат на русском и английском языках с отметками о двух инъекциях (дата вакцинации, название вакцины, подпись врача). Данные о вакцинации также будут доступны в электронной медицинской карте и личном кабинете на портале gosuslugi.ru.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Станция метро «Площадь революции», ул. Ильинка, д. 4.

ЦИФРЫ

Сейчас в Москве работают порядка 300 центров вакцинации:

- на базе городских поликлиник (119);

- в частных клиниках (116);

- в павильонах «Здоровая Москва» (более 40);

- в центрах госуслуг «Мои документы» (7);

- в торговых центрах и других популярных местах в городе.

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