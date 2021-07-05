Ещё пять предприятий локализовали свои производства в Москве

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Почти 13% всей промышленности России сосредоточено именно в Москве. Город тесно взаимодействует с бизнесом и по праву считается столицей новой промышленности. Помогая предприятиям преодолевать трудности, Москва постоянно наращивает свой производственный потенциал и стимулирует создание рабочих мест.

Новые площадки для производителей медицинских изделий, санитарно-гигиенического оборудования и средств для дезинфекции, детских игрушек, алмазных материалов, а также для разработчика систем диагностики техсостояния промышленного оборудования подобрали специалисты Агентства промышленного развития. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала года столичные власти помогли разместить свое производство пяти предприятиям, общая площадь подобранных площадок составляет порядка девяти тысяч квадратных метров, - отметил заммэра. - В результате компании планируют инвестировать в свое развитие около 1,5 миллиарда рублей, а также создать 163 новых рабочих места».

По его словам, в 2020 году услугами Агентства воспользовались семь компаний. В развитие и расширение своих производств они инвестировали 1,7 миллиарда рублей.

Одной из организаций, обратившейся за помощью в Агентство, стала компания-разработчик систем для диагностики технического состояния и защиты промышленного оборудования – компания «Технекон».

«Предприятие оказалось в сложной ситуации, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Помещение, которое они арендовали в Капотне, необходимо было освободить в течение двух месяцев. Допустить, чтобы высокотехнологичная компания покинула столицу, мы не могли. Поэтому оперативно подобрали площадку для локализации завода на юге Москвы. На данном этапе они уже оформили в собственность около 3,5 тысячи квадратных метров в комплексе зданий на Кавказском бульваре».

Предприятие планирует вложить в свое развитие свыше 300 миллионов рублей. Кроме того, на 40 человек будет увеличен штат сотрудников.

На новой площадке «Технекон» займётся выпуском автоматизированных систем контроля, диагностики и прогнозирования технического состояния газотурбинных установок большой мощности для электростанций, портативных спектроанализаторов для измерения, систем экологического мониторинга промышленных установок.