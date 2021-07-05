«Подбежал и выстрелил в упор»: В Видном неизвестный ранил из пистолета местную активистку

Активистка из подмосковного Видного Евгения Егорова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В подмосковном Видном ищут человека, который напал на местную активистку Евгению Егорову.

Сегодня Егорова участвовала в судебном заседании - еще весной 2020 года на нее подал в суд мэр Подольска Николай Пестов. Егорова оставила в соцсетях несколько едких комментариев, в том числе обсудив внешний вид градоначальника (мужчина имеет весьма тучную комплекцию). Мэр на это обиделся и написал заявление в прокуратуру. Административное дело на Евгению Егорову заводить не стали и тогда Пестов подал в суд иск о защите чести и достоинства. Дело разбирают уже больше года. Сегодня в Видном (по месту жительства Егоровой) прошло очередное заседание. А когда женщина возвращалась домой (дело было около 17:00), к ней подбежал неизвестный мужчина и выстрелил из пистолета в ногу.

- Стрелял в упор, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - И сразу убежал. Судя по всему пистолет был травматическим. Пуля попала в бедро.

Егорова сама позвонила в скорую помощь. Ее госпитализировали.

- Проводится доследственная проверка по факту этого нападения. Также ведется поиск неизвестного, который скрылся с места происшествия, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.