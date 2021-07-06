Мигранты просят открыть в Москве больше пунктов вакцинации

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы

В России, как и в других странах мира, активно проводится прививочная кампания от коронавируса. Каждый день тысячи человек в разных уголках планеты приходят на вакцинацию. В Москве, например, уколы можно сделать в поликлиниках, торговых центрах, парках. В некоторых штатах США к этим местам еще добавили возможность пройти вакцинацию в аптеках. На улицах Парижа прививки делают в красных палатках, а в ОАЭ - в салонах авто. «Комсомолка» обратилась к опыту зарубежных стран, чтобы узнать, как там проходит вакцинация. Возможно, какие-то идеи пригодятся и нам.

ДУБАЙ: УКОЛЫ СТАВЯТ В МАШИНАХ

- Я работаю в Дубае, и когда началась вакцинация от коронавируса, мне прислали сообщение, что иностранные граждане могут выбрать один из нескольких удобных им по месторасположению пунктов вакцинации, - рассказала «КП» россиянка, несколько лет работающая в ОАЭ программистом. - В моем случае, укол мне ставили не в медцентре, а в машине. Чтобы люди не стояли подолгу в очередях, в Дубае придумали интересную схему. Человек приезжает к месту вакцинации на своем авто или в такси (все таксисты прошли вакцинацию, находиться в салоне авто безопасно). Сначала машина подъезжает к окошку, где выдают документы для заполнения. Выходить из салона пассажиру не нужно. Когда бумаги оформлены, проезжаете немного дальше, открываете окно или дверь, вам измеряют температуру, и задают вопросы, связанные с состоянием здоровья. Затем, в следующей точке ставят укол. В машину к вам никто не подсаживается, выходить из нее тоже не нужно. Вторая часть прививки ставится по такой же схеме. Кстати, сдать ПЦР тест в Дубае можно также в авто.

Прививки в Дубае делают бесплатно. На выбор предлагают препараты от американской компании Pfizer и китайской Sinovac. Что касается работающих там иностранцев, то приезжим нужно иметь статус резидента.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

АБУ-ДАБИ: НАЧИНАЮТ ВАКЦИНИРОВАТЬ ТУРИСТОВ

Бесплатно пройти вакцинацию можно и в Абу-Даби. Хотя во время пандемии там действовали одни из самых жестких ковидных органичный, касающихся въезда в Эмират. По данным компании Seha, поставить прививку от ковида могут не только резиденты, но и туристы, у которых имеются визы, выданные властями этого Эмирата, или полученные по прилету в аэропорту. Запись на вакцинацию ведется через специальное мобильное приложение. Также прививки смогут сделать обладатели видов на жительство. Причем даже с истекшим сроком или просроченными въездными визами.

США: ПРИВИВКУ МОЖНО СДЕЛАТЬ В АПТЕКЕ

В США в плане вакцинации особых заморочек нет. В зависимости от штата условия порой отличаются, но в большинстве мест прививку иностранцы могут сделать, не имея статуса «резидент», и даже при отсутствии вида на жительство. При этом в некоторых штатах просят предъявить доказательство, что вы там работаете.

- Прививку мы с мужем сделали в аптеке у дома. Заранее, правда, уточнили, можно ли там поставить укол и какой вакциной. С собой взяли паспорта и страховки. Но у нас их не проверяли. Спросили только, иностранцы ли мы, - рассказала маркетолог Анастасия.

- Я вообще привился в США без документов, - говорит разработчик из Питера, Евгений. – Я живу в штате, где прививки делают всем, и местным, и резидентам, и нелегалам. Прививки бесплатные, пунктов вакцинации предостаточно. В очередях толпиться не нужно.

ФРАНЦИЯ: ПРИВИВАЮТ В КРАСНЫХ ПАЛАТКАХ

В некоторых странах Европы россияне тоже свободно могут сделать прививки от коронавируса. Во Франции, например, их ставят бесплатно.

- Прививку я сделал в Париже. Прилетел туда в командировку. Гуляя по городу увидел, что в городе стоят красные палатки, в которых проводят вакцинацию. Подошел, поинтересовался, оказалось, что прививают вообще всех, документов не требуется, - говорит менеджер из России, Игорь. – Мне поставили Pfizer. Прививку сделал еще до того, как в Москве начали выдавать QR-коды, поэтому надеюсь, что рано или поздно смогу получить его по справке, которую получил в Париже. Сейчас в Москве QR-код выдают, если вакцинировался одним из российских препаратов.

ИЗРАИЛЬ: ДЛЯ ВСЕХ БЕСПЛАТНЫЕ ПРИВИВКИ

Проблем с прививками от коронавируса нет и в Израиле. Пройти вакцинацию могут не только местные жители, или официально работающие там иностранцы, но даже обычные туристы. Стоять сутками в очередях не нужно. Процедура быстрая и бесплатная.

- Перед вакцинацией туристам нужно предъявить паспорт и визу. Заполняете анкету и ставят прививку. Видела, что приходили люди без визы, уколы им тоже делали, - рассказала дизайнер из России, Юлия. – В первый раз в очереди я простояла около 40 минут, во второй раз всего 20.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

А В ЭТО ВРЕМЯ

ПРЕДЛАГАЮТ ПРИВОЗИТЬ МЕДИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯ

В Москве каждый день все больше россиян записываются на вакцинацию. По новым правилам, до 15 июля не менее 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта должны быть привиты. В сфере услуг в Москве работает большое число мигрантов, приехавших в столицу на заработки. На данный момент прививочных пунктов, в которых они могут пройти вакцинацию от коронавируса, два. Первый расположен на территории ТК «Садовод», в нем прививки можно сделать в порядке живой очереди. Второй пункт вакцинации находится в деревне Сахарово, в 70 км от Москвы. Там вакцинацию можно пройти, если работодатель подаст соответствующую заявку и заплатит за каждого сотрудника 1300 рублей. Чтобы успеть сделать прививки к 15 июля, люди просят открыть больше пунктов вакцинации для мигрантов. По предварительным данным, в Москве и области насчитывается около 2 миллионов мигрантов.

- Я работаю в продуктовом магазине. График тяжелый, с утра и до позднего вечера. Хочу сделать прививку, но в предложенные нам точки вакцинации долго ехать. Мечтаю, чтобы в Москве появилось больше прививочных пунктов для мигрантов, желательно в разных частях города, чтобы всем было удобно добираться, - говорит кассир Диляра.

- Мы обратились с инициативой к властям сделать мобильные пункты вакцинации для мигрантов, - говорит президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. - Например, организовать подвоз медиков на предприятия, где работает большое число мигрантов, или делать прививки в общежитиях. Еще один вариант - открыть пункты вакцинации для мигрантов возле станций метро и МЦК.