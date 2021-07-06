Шезлонги и попкорн: что посмотреть без QR-кодов в летних кинотеатрах Москвы

В кинотеатре можно лежать, есть мороженое… Фото: Иван МАКЕЕВ

Летом столица становится оживленнее: москвичи хотят больше гулять, завтракать на верандах, читать и работать в парках. Предложение смотреть кино под открытым небом – еще один вариант летнего времяпровождения. «КП» рассказывает, какой репертуар предлагают в кинотеатрах в сезоне-2021.

«Остров Мечты»: новинки и ретро

На территории ландшафтного парка «Острова Мечты» открылся кинотеатр на свежем воздухе. Прямо на траве расположили пуфики и шезлонги. Пары могут выбрать двойные деревянные шезлонги, где можно сидеть, лежать. С собой можно взять попкорн, печенье, мороженое, напитки.

- Каждый вечер будет проходить два киносеанса. Это идеальное место как для романтического досуга, так и для встреч с друзьями. Здесь зрителям будут демонстрировать как новые фильмы, так и популярные ленты разных лет, - говорят в пресс-службе парка «Остров Мечты».

… и даже взять с собой пушистых друзей. Фото: Иван Макеев Фото: Иван МАКЕЕВ

Приезжаю в парк на метро (от станции «Технопарк» 7 минут пешком). Найти кинотеатр удалось довольно легко по навигации парка. Он расположен справа от главного входа в комплекс «Остров Мечты». По пути обратила внимание на чудесную зону с фонтанами, где есть лежаки. Там можно отдыхать с друзьями, а днем почитать книгу и даже позагорать - беру такую локацию на заметку. Но иду дальше - в кинотеатр. На входе касса, где можно купить билеты, а также еду и напитки.

- Людей много?

- Да, максимально от того количества, которое разрешено. Люди приходят немного заранее до сеанса, чтобы выбрать места, - говорит кассир.

Много молодых пар, они несут коробки со сладким попкорном. А вот фильмы старые. На экране «Как украсть небоскреб» за 2011 год.

В кинотеатре «Остров Мечты» показывают новинки и ретро-фильмы Фото: Иван МАКЕЕВ

- Завтра посвежее – «Самая безумная свадьба» и «Отпетые мошенницы» за 2019 год, - говорит администратор.

Где: южный ландшафтный парк, Андропова проспект, 1. Станция метро «Технопарк».

Когда: начало первого сеанса в 21.30; время второго сеанса может варьироваться. Следите за расписанием на сайте dreamisland.ru.

Стоимость: мягкий пуф - 300 рублей, шезлонг для одного - 400 рублей, шезлонг для двоих - 500 рублей, шезлонг повышенной комфортности с подушками - 700 рублей. Приобрести билеты можно в кассе при входе в кинотеатр.

«Музеон»: большой экран

В репертуаре летнего кинотеатра авторские фильмы, новинки проката и фестивальные картины. Показы преимущественно проходят на языке оригинала с русскими субтитрами.

Летний кинотеатр в «Музеоне» рассчитан на 300 посадочных мест, но сейчас из-за пандемии коронавируса количество ограничено до 110.

- Сейчас в репертуаре фильмы «Амели», «Жвалы», «Таксист», «Оскар-92», «Берегись автомобиля», «Полночь в Париже» и другие, - рассказали в кинотеатре.

Кинотеатр в парке «Музеон». Фото: Мосгорпарк

Где: крымский Вал, 2. Вход со стороны Мароновского переулка. Станция метро «Полянка».

Когда: ежедневно с 20.30 до 0.00.

Стоимость: от 400 до 450 рублей, студенческий билет с понедельника по четверг – 200 рублей. Купить можно по ссылке: mos-kino.ru.

«Эрмитаж»: надувной экран

Это единственный в России кинотеатр с огромным надувным экраном (20х10 метров). Одновременно смотреть фильмы смогут 90 зрителей - для всех подготовлены мягкие пуфы под открытым небом. Звук передается через наушники, которые выдаются каждому гостю на временное пользование.

- У нас можно посмотреть шедевры мирового кинематографа, кинопремьеры, посетить ретроспективы. Сейчас в репертуаре «Джетлаг», «Телохранитель жены киллера», «Мой год в Нью-Йорке» и другие, - рассказали в кинотеатре.

Кинотеатр в саду «Эрмитаж». Фото: Мосгорпарк

Если во время сеанса будет прохладно, то гости могут попросить пледы (услуга бесплатная).

Где: Каретный Ряд, 3. Станция метро «Чеховская».

Когда: ежедневно с 21.40 до 2.00.

Стоимость: 400 рублей, билеты можно купить по ссылке karofilm.ru.

«Сокольники»: арт-показы

Большой летний кинотеатр, для посетителей предусмотрены посадочные места в виде многоуровневого деревянного подиума. Комфортно разместиться здесь могут 349 человек, но в целях безопасности в период пандемии количество мест ограничено до 174.

- Первый сеанс начинается, ориентировочно, в 21.00, в зависимости от заката солнца. Репертуар будет состоять из специальных арт-показов и новинок, - рассказали в кинотеатре.

Большой кинотеатр в «Сокольниках». Фото: Мосгорпарк

Где: Митьковский проезд, дом 10. Станция метро «Сокольники».

Когда: ежедневно с 21.00.

Стоимость: до 370 рублей, в понедельник и среду для студентов — 200 рублей. Купить билеты можно по ссылке mos-kino.ru.

«Садовники»: удобные пуфики

Здесь небольшой кинотеатр - до 50 мест. Он расположен возле северного входа в парк, рядом со скейт-площадкой. Для посетителей приготовили удобные пуфики.

- В репертуаре — актуальные киноновинки. Наш кинотеатр устроен так, что фильмы не будем отменять даже в дождливую погоду - есть навес, - рассказали в кинотеатре.

Удобные пуфики в кинотеатре «Садовники». Фото: Мосгорпарк

Где: Коломенский проезд, владение 16 Б. Станция метро «Коломенская».

Когда: ежедневно с 21.30 до 1.30.

Стоимость: от 350 рублей, купить билеты можно по ссылке karofilm.ru.

«Фили»: спецпоказы для детей

На главной аллее парка открылся летний крытый кинотеатр. Пространство рассчитано на 205 посадочных мест, но из-за пандемии количество ограничили до 103.

- Здесь можно будет посмотреть новинки семейного кино и анимации, блокбастеры и фильмы ужасов. Также запланированы специальные показы для детей, - рассказали в кинотеатре.

Каждому посетителю предложат плед и подушку.

Семейное кино и анимации покажут в кинотеатре в парке «Фили». Фото: Мосгорпарк

Где: улица Большая Филевская, 22. Станция метро «Фили».

Когда: ежедневно с 21.00 до 2.00.

Стоимость: 350 рублей. Купить билеты можно на сайте mos-kino.ru.

Парк Горького: кино Каннского фестиваля

Возле музея «Гараж» расположен современный летний кинотеатр на 450 мест (сейчас из-за пандемии в нем могут находиться только 200 зрителей). От дождя гостей защитит крыша, а от холода — теплые пледы и обогреватели.

- В кинотеатре Garage Screen всегда рады посетителям с домашними животными. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами, - рассказали в пресс-службе музея «Гараж».

Одна из главных программ Garage Screen в 2021 году — масштабная ретроспектива Аббаса Киаростами, первого иранского режиссера, получившего «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Ретроспектива проходит до 8 сентября. В программу включены все полнометражные картины режиссера, а также его редкие короткометражные и документальные работы.

Фильмы Каннского фестиваля покажут в кинотеатре «Гаража». Фото: пресс-служба музея «Гараж»

Также в кинотеатре покажут фильмы из рубрики «Серебряные копии» с пленки 35-мм (показы проходят каждое воскресенье), еще одна серия фильмов «Один раз увидеть», посвященная новому фестивальному кино, которое не выйдет в прокат в России.

Где: Крымский Вал, 9. Станция метро «Октябрьская».

Когда: ежедневно с 21.30.

Стоимость: от 350 до 450 рублей, студентам предоставят скидку 100 рублей, пенсионерам - скидку 50%. Купить билеты можно на сайте garagemca.org.