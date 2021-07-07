В московские музеи для входа нужны QR-коды

Попасть в музей-заповедник «Царицыно» с 7 июля можно только по заранее оформленному QR-коду Фото: Олег РУКАВИЦЫН

QR-коды для посещения первыми предложили ввести рестораторы, следом инициативу выдвинули работники музеев. Новая система активно применяется на мероприятиях до 500 человек – конкурсы красоты, съезды партий. Без QR-кода на мероприятия вход воспрещен. «КП» рассказывает, какие культурные места стали COVID- free.

Безопасные музеи

Несколько музеев Москвы ввели новые правила посещения. Попасть в музей-заповедник «Царицыно», музей-усадьбу Кусково и Музей космонавтики с 7 июля можно только по заранее оформленному QR-коду.

- «Царицыно» становится COVID-free. Это значит, что с 7 июля попасть в музей на выставки можно будет при предъявлении на входе QR-код о пройденной вакцинации, перенесенной болезни или справки об отрицательном ПЦР-тесте вместе с документом, удостоверяющим личность. Билеты по-прежнему продаются только онлайн, - сообщили в музее «Царицыно».

Дети смогут попасть в музей без QR-кодов, но только в сопровождении родителей, у которых есть цифровые сертификаты. Вход бесплатный для детей до 6 лет

- Погулять возле музея по царицынскому парку можно без QR-кода?

- QR-код нужен только для посещения экспозиций и выставок внутри музея. А для прогулок по пейзажному царицынскому парку и осмотра ландшафтной экспозиции IV Триеннале текстильного искусства QR-код не нужен, - сказали в музее «Царицыно».

О введении системы QR-кодов объявил музей-усадьба Кусково, Музей космонавтики и Дом-музей академии С.П. Королева.

- В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией мы переходим на систему QR-кодов, - рассказали в Музее космонавтики.

В Департаменте культуры Москвы объяснили, что это индивидуальные инициативы музеев. Они были одобрены и уже с 7 июля будут реализовываться. Остальные музеи Москвы пока не вводят для посещения QR-коды. Об этом сообщили в Государственном музее им. А.С. Пушкина, Государственном историческом музее на Красной площади, Музее Москвы.

- Мы не планируем вводить посещение музея по QR-кодам без официального требования со стороны московских властей и Минкультуры. На всякий случай мы продумали такой сценарий развития событий и технически готовы перейти на QR-коды в течение 3-4 дней, но надеемся, что этого не случится, - прокомментировала kp.ru Марина Жучкова, руководитель отдела по работе с посетителями Государственного музея им. А.С. Пушкина.

Пока без QR-кодов можно попасть в усадьбу Коломенское и в Московский музей современного искусства.

Фан-зона и театральные QR-коды

Возобновила работу футбольная фан-зона в «Лужниках» - матчи Чемпионата Европы могут смотреть все желающие, предоставившие на входе QR-код (вакцинированные, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней).

- Теперь гостям не требуется предварительная регистрация и получение билетов, как это было раньше. Бумажные справки и сертификаты о вакцинации не принимаются, - рассказали организаторы.

Отдохнуть без QR-кода можно на пляже Северного речного вокзала.

- Мы работаем каждый день с 10.00 до 22.00. До 11 июля (включительно) можно отдохнуть без QR-кода, - сообщили организаторы пляжа.

В театральных кругах сейчас обсуждается возможность введения QR-кодов с нового сезона. Руководители театров надеются, что такая система позволит продавать 100% билетов на постановки.

В свою очередь в других столичных театрах пока не располагают такой информацией и не смогли подтвердить агентству возможность введения QR-кодов при посещении спектаклей. «Студия театрального искусства» уже ввела новые правила.

- Вход в театр «Студия театрального искусства» возможен только при предъявлении действительного QR-кода и документа, удостоверяющего личность, - сообщили в театре.

В Большом театре сообщили, что проход на спектакли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана будут только по QR-кодам.

- Спектакли пройдут на Исторической сцене в период с 27 июля по 1 августа 2021 года. При невозможности предъявить QR-код, зрители могут вернуть в кассы театра билеты, которые купили до 30 июня 2021 года, - рассказали в Большом театре.

Напомним, сейчас в театрах и кинотеатрах без системы QR-кодов допускается одновременное присутствие в зале не более 50% зрителей.

Сказано

- Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Однако мы рекомендуем их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей, - сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

Куда еще нужны QR-коды?

- МФЦ, чтобы получить услуги (регистрация рождения, брака, оформление паспорта РФ, выдача социальной карты, полиса ОМС) без предварительной записи,

- кафе и рестораны, кроме летних веранд (работают без QR-кодов до 11 июля 2021 года).

ВАЖНО

Как получить QR-код?

Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом. Его можно получить через:

– электронную медицинскую карту г. Москвы;

– портала mos.ru;

– ресурса ЕМИАС.ИНФО;

– единый портал государственных и муниципальных услуг или приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус»;

– регистратуру городской поликлиники.