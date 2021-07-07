Для мигрантов в «Лужниках» открылся центр вакцинации от коронавируса

В столице расширяется список пунктов вакцинации. Ведь тех, кто хочет сделать прививку от коронавируса, с каждым днём все больше. Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столице расширяется список пунктов вакцинации. Ведь тех, кто хочет сделать прививку от коронавируса, с каждым днём все больше. За последние сутки в городе привились более 105 тысяч человек. Об этом сегодня, 7 июля 2021, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового центра вакцинации от COVID-19 в олимпийском комплексе «Лужники».

«Главная спортивная арена страны тоже вступила в борьбу с пандемией, - сказал Собянин. - Количество людей, которые вакцинируются в Москве, нарастает с каждым днем. За прошедшие сутки были вакцинированы первым и вторым компонентом 105 тысяч. Это вообще астрономическое количество. Конечно, это требует ввода дополнительных мощностей».

Мэр напомнил, что недавно в Новой Москве в деревне Сахарово и торговом комплексе «Садовод» открылись два пункта вакцинации мигрантов. Всего они могут принять около четырёх тысяч человек в сутки.

«Этого оказалось крайне мало, - отметил Собянин. - Услуга очень востребована, поэтому сегодня мы открываем такой же центр вакцинации. Я думаю, что это один из крупнейших в мире. Общая мощность его составляет около 15 тысяч человек в сутки. Например, это в 2,5 раза больше, чем то, что мы открыли в Гостином дворе».

Мэр напомнил, что до сих пор мигранты обращались на прививочные пункты организованно от предприятий, на которых они работают. Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

В центре вакцинации в «Лужниках» будут в основном прививать мигрантов, но также при желании сюда могут прийти и москвичи.

Мэр напомнил, что до сих пор мигранты обращались на прививочные пункты организованно от предприятий, на которых они работают.

«Сегодня мы приглашаем всех желающих в новый центр, который оборудован и возможностью оплатить вакцину, если это мигранты, - отметил Собянин. - Плюс можно пройти первичный осмотр у врача и вакцинироваться».

Помимо этого, с 7 июля 2021, то есть сегодня, иностранные граждане могут обратиться в пункты вакцинации, открытые на базе платных отделений 25 городских поликлиник (адреса - на mos.ru в разделе о вакцинации). Прививку можно сделать как по предварительной записи по телефону, так и без нее.

КАК РАБОТАЕТ ЦЕНТР

В новых пунктах вакцинации в олимпийском комплексе «Лужники» принимают без предварительной записи (кроме организованных групп). Для мигрантов - однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», для россиян - двухкомпонентный «Спутник V».

Желающие могут приходить в «Лужники» ежедневно с 10.00 до 22.00, без выходных:

1. Для физических лиц, самостоятельно принявших решение о вакцинации, как мигрантов, так и москвичей, прививочные точки находятся:

- в зоне болельщиков и подтрибунных помещениях секторов C и D Большой спортивной арены;

- в Центре выдачи коньков (отдельно стоящем здании рядом с Ледовой ареной).

В секторе C и в зоне болельщиков Большой спортивной арены могут принять до 5,5 тысячи человек в сутки, в секторе D – до 6,9 тысячи человек.

2. Для вакцинации организованных групп иностранных работников открыт пункте в здании Центра выдачи коньков. Здесь могут принять до 1,9 тысячи человек в день. Однако при необходимости пункты в секторах С и D также могут быть оперативно переориентированы на вакцинацию организованных групп.

В центре вакцинации в «Лужниках» будут в основном прививать мигрантов, но также при желании сюда могут прийти и москвичи. Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Во всех точках в «Лужниках» мигранты могут оплатить вакцинацию (1300 рублей) с помощью специальных терминалов или централизовано через работодателя. Для прививки иностранный гражданин должен заключить договор и показать документы, подтверждающие законность его пребывания в России.

В «Лужниках» работают сотрудники городских поликлиник - 25 врачей и 99 медсестер. Им помогают 99 сотрудников центров госуслуг «Мои документы» и 123 администратора из сотрудников управление соцзащиты.

Напомним, ещё один пункт вакцинации россиян с июня работает во Дворце водных видов спорта «Лужники».

КАК ДОБРАТЬСЯ

Станции метро «Спортивная», «Воробьевы горы» или «Фрунзенская», станция МЦК Лужники, ул. Лужники, д. 24.

ЦИФРЫ

По данным столичной мэрии, с 5 декабря 2020 года в Москве прошли вакцинацию 3,1 миллиона человек, из них более 1,8 миллиона человек получили второй компонент.

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