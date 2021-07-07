На одной из набережных Москвы-реки второй раз за лето поймали 20-килограммовую рыбу-гиганта

Поклонники городского клева теперь жаждут побить рекорды счастливчиков

6 июня компания рыбаков удила на Бережковской набережной Москвы. Вдруг поплавок одного из охотников замаячил, а леску потащил за собой невиданные зверь из глубин. Однако рыбаку удалось укротить буйную добычу и из темных вод Москва-реки на свет явился гигант.

На приманку рыбака клюнул толстолобик. Его вытаскивали крупным сачком — снасть едва выдержала. Улов на глаз оценили на 15 — 20 килограмм. В соцсетях комментаторы-рыбаки, скрывая зависть, поздравляли коллегу. А заодно приметили новое рыбное место. Теперь можно ждать, что на Бережковской набережной будет еще больше охотников до клева.

Толстолобики относятся к семейству карповых, вырастают в длину до одного метра. Известны особи весом за 100 килограммов.

— Периодически в Москве-реке толстолобиков вылавливают. Но вообще сделать его трудновато. Нужно ловить нацелено, прикармливать. Как правило ловят на кукурузу и горох. В основном толстолобик любит прогретую отмель, обитает в среднем на глубине 1 — 4 метров, — рассказывает основатель рыболовного портала Bigfishing.info и рыбак с 35-летним стажем Вадим Клычев.

Глубина Москва-реки в черте города как раз в районе трех метров. А еще на Бережковской набережной стоит теплоэлектростанция ТЭЦ-12, курсируют прогулочные кораблики. Все это теоретически может прогревать воду до комфортной толстолобикам температуры.

Кстати, крупного толстолобика на Бережковской набережной вылавливали буквально в начале июня. Тогда эксперт Московского общества защиты природы рассказал kp.ru, что есть такой улов из Москвы-реки можно. Но лучше не делать этого слишком часто