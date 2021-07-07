Социальная газификация в Подмосковье: Кому проведут газ и сколько это будет стоить?

Рабочий прокладывает газопровод к жилым домам в деревне. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Несколько недель назад Владимир Путин сделал громкое заявление, которое - чего уж тут - понравилось очень многим. Президент объявил о запуске программы «Социальная газификация». Государство обещает за свой счет проложить газовые трубы до границ всех участков в населенных пунктах, рядом с которыми уже проходит трубопровод. И тут, конечно, было с чего радоваться гражданам, которые либо постоянно живут в сельской местности, либо время от времени перебираются за город. Каждый, кто раньше сталкивался с газопроводом в частном секторе, знает, о каких затратах шла речь: порой «прожект» могли оценить и в миллион, и в два миллиона.

Так вот. Президент поручил. И в самые сжатые сроки программу действительно запустили. В Московской области, где программа коснется почти 300 домовладений, оператором «Социальной газификации» стала компания «Мособлгаз». О том, как попасть в программу и как все это будет работать, мы поговорили в эфире Радио «Комсомольская Правда» с генеральным директором акционерного общества «Мособлгаз» Игорем Барановым.

Гендиректор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из этой программы вы узнаете:

Куда подать заявку?

Как узнать, подключат ли к газу вашу деревню или дачный поселок?

Что делать, если ваш населенный пункт уже в программе, а дом еще не построен?

Эти и многие другие вопросы разбираем в четверг, 8 июля, в 19:00 на Радио «Комсомольская Правда». (97.2 FM в Москве и Подмосковье)