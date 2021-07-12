Проект «Свободный доступ» *Госинспекции по недвижимости* стартовал в столице в июне 2020 года

Главная цель - борьба с незаконной установкой ограждающих устройств Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проект «Свободный доступ» стартовал в столице в июне 2020 года. В пилотном режиме он был апробирован в Северо-Восточном округе в районах Свиблово, Марьина Роща, Бибирево, Останкинский, Алексеевский и доказал свою востребованность. За короткое время в рамках пилотного проекта в Госинспекцию по недвижимости поступило более 80 обращений жителей. Из них большая часть касалась установки во дворах шлагбаумов и других ограничительных элементов. В 60 % случаев нарушения были подтверждены и оперативно устранены.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

Главная цель - борьба с незаконной установкой ограждающих устройств, пресечение незаконного ограничения доступа на территорию общего пользования и самозахвата придомовой территории.

Проект направлен на взаимное сотрудничество жителей города с органами контроля и оперативное пресечение правонарушений на начальном этапе. Это своего рода общественный контроль и оперативное восстановление доступа к общественным пространствам, которое было нарушено за счет установки шлагбаумов, парковочных складных столбиков, барьеров, бетонных полусфер и т. д.

КАК УЧАСТВОВАТЬ

Желающие принять участие в проекте могут напрямую обратиться к инспекторам в сети Instagram. Для этого нужно зайти на официальный аккаунт инспектора того района, где замечено нарушение, и оставить сообщение в «Direct».

В письме надо указать:

- ФИО;

- контактный номер для связи;

- краткое описание проблемы с приложением фотоматериалов. Контакты инспекторов проекта «Свободный доступ» можно найти на mos.ru на странице Госинспекции по недвижимости. Для этого нужно выбрать категорию «Деятельность», а затем в подразделе «Прием граждан и организаций» нажать на «Проект “Свободный доступ”».

Власти вместе с жителями наводят порядок в городе

КОНКРЕТНО

Что больше всего беспокоит жителей

Основные вопросы от горожан напрямую инспектору через Instagram касались законности установки:

- шлагбаумов;

- полусфер;

- ограждений для проезда во дворы;

- ограничения пешеходных проходов на территориях общего пользования;

- цепочек между машино-местами во дворах;

- столбиков для парковки;

- а также сбора платы на незаконных стоянках.

ЦИФРЫ

Сегодня проект «Свободный доступ» успешно масштабирован и действует в 146 районах в 12 округах.

С начала проекта от жителей поступило 223 обращения.

Самыми активными оказались жители СВАО и ЦАО. От них поступило почти одинаковое количество сообщений 46 и 45 соответственно.