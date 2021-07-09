Столичные предприниматели получили в аренду более 200 помещений по льготной ставке

Участниками специализированных аукционов могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства Фото: Алексей ФОКИН

С начала года город провел электронные торги для представителей малого и среднего бизнеса (МСП) по аренде 201 нежилого помещения общей площадью около 19,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, аукционы с льготными начальными ставками аренды запустили для поддержки малого и среднего бизнеса в 2017 году. Начальная ставка на таких торгах составляет от тысячи рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и от 4750 рублей — для помещений на первых этажах и выше.

«С начала этого года в аукционах для субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие почти 2 тысячи инвесторов, - рассказал заммэра. - Средняя конкуренция составила 9 участников на лот».

Больше всего помещений в первом полугодии — 43 объекта — предлагалось в аренду на юго-западе столицы. Вторую и третью позицию по количеству выставленных на торги объектов занимают юг и восток города - 35 и 22 помещение соответственно.

«Средняя площадь одного лота по итогам проведенных торгов в первом полугодии 2021 года составила около 95,7 квадратного метра, - рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - Средняя стоимость аренды для подвальных помещений и объектов в надземной части зданий, – 6,4 тысячи и 12,9 тысячи рублей за квадратный метр соответственно».

Самый маленький объект, который получил победитель на торгах по льготной ставке в этом году, занимает площадь 9,9 квадратного метра и находится в районе Сокольники. А самый большой - в районе Южное Тушино. Его площадь — 457,8 квадратного метра.

НА ЗАМЕТКУ

Участниками специализированных аукционов могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в реестр субъектов МСП, опубликованный на сайте Федеральной налоговой службы, а также с 2021 года самозанятые граждане. Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Технические характеристики всех лотов представлены на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда для бизнеса». Для удобства пользователей часть представленных объектов можно изучить в режиме онлайн с помощью встроенной функции, которая позволяет рассмотреть здание в формате 3D.