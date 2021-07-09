По всему кольцу ЦКАД улучшили качество связи и интернета

Фото: Shutterstock

К открытию движения по всей Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области МТС улучшила качество мобильной связи. На новой дороге можно не только разговаривать по телефону, но и полноценно пользоваться гаджетами: оплачивать проезд по платным участкам через мобильное приложение, прокладывать удобные маршруты, и комфортно проводить время в пути. Водители могут слушать подкасты, а пассажиры смотреть сериалы.

Напомним, 8 июля движение по ЦКАД было запущено по всем направлениям. В эксплуатацию был сдан последний 25-километровый участок дороги от Симферопольского до Калужского шоссе. Новую автодорогу начали строить семь лет назад. Она состоит из 34 развязок, многие из которых трехуровневые. Это сделано для того, чтобы избежать пробок на съездах, особенно в летний период, когда так много людей едут на дачи. – уточните п-та, мне кажется это далеко не основная цель дороги.

С запуском движения по ЦКАД операторы мобильной связи работали над улучшением покрытия. Только МТС для обслуживания трассы задействовала 400 базовых станций. Сейчас средняя скорость в сети LTE компании на новой дороге превышает 35 мегабит в секунду, что позволяет автомобилистам пользоваться интернет-сервисами прямо в пути.

В ближайшее время компания установит на ЦКАД еще 50 базовых станций LTE. За счет этого качество связи и скорость мобильного интернета вырастет также для жителей городских округов Домодедово, Истра, Солнечногорск, Одинцово, Дмитров, Богородский и Щелково.

- Мы продолжим точечные работы над качеством связи на ЦКАД, чтобы водителям было также легко решать свои задачи в пути, как в Москве, - сообщили в пресс-службе компании.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Длинна ЦКАД – 336 км.

Магистраль пересекается с 13 федеральными трассами.

Разрешенная скорость движения – 110 км/час.

Количество полос – 4.

ВАЖНО

По данным вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, открытие движения по центральной кольцевой дороге поможет разгрузить МКАД. Ожидается, что около 50 тысяч грузовиков теперь пойдут по ЦКАД. Это поможет снизить трафик в Москве, а также улучшить экологическую обстановку.

Что касается аварийности, то с момента открытия движения на разных участках ЦКАД, число ДТП с участием грузового транспорта на Московской кольцевой дороге снизилось на 15%.