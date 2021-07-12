Московская техническая школа подготовит 1 200 инженеров

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В Москве открылось пилотное направление проекта по подготовке кадров для столичной промышленности «Московская техническая школа». В ближайшие три года по программе «Технологии связи» планируется обучить 1200 инженеров. Такое соглашение подписали правительство Москвы, ведущие московские вузы, индустриальные партнеры и партнеры по развитию. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Исследование, проведенное в этом году Агентством промышленного развития Москвы, показало, что дефицит кадров необходимой квалификации – одна из актуальных проблем столичной промышленности, - отметил заммэра. - О ней заявили более 20 процентов опрошенных предприятий. Благодаря «Московской технической школе» столица в ближайшей перспективе получит большое количество высококвалифицированных инженерных кадров. Мы уже запустили первое пилотное направление. В ближайшие три года планируем обучить 1200 инженеров предприятий микроэлектроники и приборостроения по направлению «Технологии связи».

По его словам, открытое направление включает подготовку по таким областям, как квантовые технологии, интернет вещей и индустриальный интернет вещей, технологии 5G и обработка промышленных данных. Среди ожидаемых результатов этой программы — увеличение к 2024 году на 10 процентов средней производительности в отраслях микроэлектроники и приборостроения. Один сотрудник сможет в год производить продукцию на сумму 1,85 миллиона рублей.

Соглашение подписали ведущие вузы страны. Образовательными партнерами проекта стали МФТИ, МЭИ, МИФИ, МИСиС и МТУСИ, индустриальными партнерами – QRate, ИТЭЛМА, Т8, МТС, МГТС, Huawei, Лотес ТМ. Партнеры по развитию - Политехнический музей, Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), СоюзМаш и Центр обеспечения цифровой трансформации. Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» станет стратегическим партнером проекта в части информационной и экспертной поддержки.

Проект подготовки инженерных кадров для московских предприятий будет интенсивно развиваться в первом квартале 2022 года.

«В «Московской технической школе» планируется несколько направлений, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - В следующем году мы запустим новые центры компетенций - «Робототехника и сенсорика», «Искусственный интеллект в промышленности», «Аддитивные технологии», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии», «Беспилотный транспорт». По нашим оценкам, производительность сотрудников, прошедших обучение в МТШ, в целом повысится более чем на 20 процентов».

Напомним, в июне на ПМЭФ-2021 между правительством Москвы, АСИ и ВЭБ.РФ было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках поддержки проекта. Согласно договоренностям, они будут развивать «Московскую техническую школу» совместно.

Московская техническая школа — сеть центров технологических и производственных компетенций на базе образовательных организаций высшего образования, обеспеченных современной инженерной и технологической инфраструктурой для опережающей подготовки и переподготовки кадров под запросы промышленности Москвы.

Подробнее о проекте - на moscowtechschool.ru.