Собянин наградил архитекторов станции метро «Мневники» и Национального космического центра

За проект многофункционального комплекса зданий Национального космического центра на Филёвском бульваре лауреатами стали работники ООО «ЮНК проект». Фото: stroi.mos.ru

Среди авторов известных столичных проектов выбрали лучших. Сегодня, 13 июля, мэр Сергей Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры и градостроительства за 2021 год.

«Значение архитектурного облика и архитектурных команд, которые работают в Москве, конечно, очень важно, - сказал Собянин на церемонии награждения. - Именно поэтому мы создали архитектурную премию Москвы. Ежегодно проводим и видим, что объекты с каждым годом становятся все более интересными. Я бы хотел, обращаясь к вам, поблагодарить за вашу уникальную работу, талант, за душу, которую вы вкладываете в свои проекты. Надеюсь, в следующие годы нас будут радовать уникальными проектами».

По его словам, именно нестандартным решениям при строительстве архитектурных сооружений и жилых комплексов в столице уделяется все больше внимания.

«Несмотря на все сложности пандемии с экономикой, строительный комплекс выполняет свои планы и перевыполняет их, - отметил мэр. - За полгода объем ввода недвижимости составил 77 процентов от плана. Такой динамики еще не было за все предыдущие годы. Это говорит о том, что потенциал, который накопила строительная отрасль, он очень мощный, устойчивый, динамичный».

Мэр напомнил, что за последние годы в Москве построили 90 миллионов квадратных метров недвижимости. «Это целый город, жилье для москвичей, детские сады, школы, транспортные объекты, коммерческие объекты, объекты промышленности», - сказал Собянин.

Для пассажиров «Мнёвники» открыли в апреле 2021 года. Фото: stroi.mos.ru

КОГО НАГРАДИЛИ

1. В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта транспортной инфраструктуры» за проект станции Большой кольцевой линии метро «Нижние Мнёвники» («Мнёвники» БКЛ) премию получили:

- Татьяна Арсеньева, творческий директор ООО «Иллюмика»;

- Тимур Башкаев, руководитель мастерской ООО «Архитектурное бюро Т. Башкаева»

- Вера Иорданова, главный архитектор мастерской ООО «Архитектурное бюро Т. Башкаева».

Для пассажиров «Мнёвники» открыли в апреле 2021 года. Дизайн станции - в стиле авангард с отсылом к полотнам Казимира Малевича. В центре вестибюля и вдоль эскалаторов - ярко-красные конструкции с подсветкой. На платформе - арка с красными колоннами из нержавеющего металла.

2. В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта административно-делового и торгового назначения» за проект многофункционального комплекса зданий Национального космического центра на Филёвском бульваре лауреатами стали работники ООО «ЮНК проект»:

- Юрий Борисов, руководитель авторского коллектива;

- Дмитрий Иконников, главный архитектор;

- Алексей Якушев, ведущий архитектор.

Комплекс планируют открыть в 2023 году. Центральным зданием НКЦ станет высотная треугольная башня из стекла и алюминия, напоминающая ракету на стартовой площадке.

Высота небоскрёба - 248 метров.

3. Среди лучших проектов 2021 года - апартаменты с подземной автостоянкой на Славянской площади, общеобразовательная школа на 1225 учащихся на улице Золоторожский Вал, жилой дом на Малой Тульской улице.

СПРАВКА «КП»

Премия города Москвы в области архитектуры и градостроительства учреждена в 2017 году. Ранее лучшие архитектурные проекты отмечались премией города Москвы в области литературы и искусства в номинации «архитектура и дизайн».

Награда присуждается за разработку наиболее выразительных, оригинальных, качественных архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства, создание которых способствует формированию комфортной городской среды и перспективному развитию строительной отрасли в Москве.

Ежегодно присуждается до 5 премий в размере 1 миллиона рублей каждая.

За минувшие годы лауреатами стали 37 человек.

В 2021 году экспертный совет отобрал 38 номинантов из 140 заявок. Награды получили 12 специалистов.