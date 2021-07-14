Новая станция метро «Лианозово» станет единым транспортно-пересадочным узлом

В районе станции «Лианозово» откроется единый транспортно-пересадочный узел. Фото stroi.mos.ru

На строящемся участке Люблинско-Дмитровской линии метро почти завершили проходку тоннелей. Напомним, сейчас здесь продлевают пути в Лианозово и Северный.

«Эта ветка метро - один из крупных проектов метростроения Москвы - 12 станций, - сказал сегодня, 14 июля, мэр Сергей Собянин во время осмотра строительства станции «Лианозово». - От «Марьиной Рощи» до «Селигерской» мы уже построили девять. Осталось еще три станции до «Физтеха», до поселка Северный. Работы идут полным ходом, построена большая часть тоннелей. До ноября месяца должны все тоннели быть пройдены. И по плану в 2023 году все три станции одновременно должны быть запущены».

По его словам, в районе станции «Лианозово» откроется единый транспортно-пересадочный узел, поскольку рядом проходит МЦД-1.

«С коллегами по Российским железным дорогам мы планы состыковали, - отметил мэр. - Таким образом, здесь одновременно должны быть закончены две стройки - и на железной дороге, и на метро».

На станции «Лианозово» уже начали сооружать выход к подземному переходу. По нему пассажиры смогут добраться к одноименной станции первого маршрута Московских центральных диаметров.

«Устройство ограждающих конструкций котлована пешеходного выхода уже завершилось, - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - Выход будет интегрирован с подземным переходом возводимого вестибюля железнодорожной платформы Лианозово МЦД-1».

ЧТО СТРОЯТ

Участок «Селигерская – Физтех» длиной 6,9 километра пройдёт вдоль Дмитровского шоссе. На нем откроют 3 станции:

- «Улица 800-летия Москвы» – у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы;

- «Лианозово» – на пересечении Дмитровского шоссе и МЦД-1;

- «Физтех» – севернее бульвара Академика Ландау.

«На «Лианозово» на финальном этапе разработка грунта и работы по креплению котлована, ведутся монолитные работы, - сообщил генеральный директор управляющей компании по строительству новых линий и станций московского метро «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. - На станции «Улица 800-летия Москвы» ограждающие конструкции котлована готовы, а на конечной станции участка – «Физтех» – выполнены почти на четверть».

Для украшения станции «Лианозово» используют два основных цвета - тёмно-серый и бежевый. Колонны, потолок и путевые стены облицуют металлическими панелями, пол – полированными плитами светло-серого гранита и габбро-диабаза.

Наземные павильоны оформят салатовыми панелями – по цвету Люблинско-Дмитровской линии на схеме метро.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Продление Люблинско-Дмитровской линии метро до станции «Физтех»:

- ускорит поездки по городу порядка 500 тысяч человек – жителей и работающих в районах Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Северный, а также города Долгопрудный Московской области, сократив время в пути примерно на 20 минут;

- позволит выбирать наиболее оптимальные маршруты поездок – на метро, МЦД или наземном общественном транспорте;

- разгрузит конечные станции Серпуховско-Тимирязевской и частично Калужско-Рижской линий метро;

- немного освободит от машин Дмитровское шоссе и соседние улицы.

В перспективе на станции «Лианозово» откроется транспортно-пересадочный узел с пересадками между Люблинско-Дмитровской линией метро, МЦД-1 и наземным общественным транспортом.