Синенький скромный платочек

Автор фото: Иван ЮДАШ/Фотохроника-ТАСС

Говорят, что в далекое жаркое лето 1972 года советские девушки избежали массовых тепловых ударов во многом благодаря тому, что в моду (с отставанием от Европы на несколько лет) вошли фасоны «мини». Небольшое исследование, которое специально для читателей «Комсомолки» провели специалисты компании Серконс, позволяет сделать и другой смелый вывод. От жары советские люди спасались и потому что химическая промышленность СССР безнадежно отставала от Запада. А, значит, синтетика была дефицитом. Вот и приходилось людям на одной шестой части суши «довольствоваться» одеждой из хлопка, льна и других натуральных тканей. Узбекские пионеры не покладая рук и прогуливая школьные занятие собирали «белое золото» – хлопок. Легкая промышленность как могла превращала его в одежду. Экоткани, пусть и не в самом модном исполнении были доступны для всех.

В жару 2021 года ситуация принципиально изменилась. Самые дешевые и доступные ткани теперь – продукты нефтехимии, иначе говоря синтетика.

Правда, Леонид Шумбасов, руководитель лаборатории товаров народного потребления испытательного центра «ПромМаш Тест» (входит в группу компаний Серконс) утверждает, что «синтетика не всегда хуже натурального материала. Особенно это касается материалов из которых изготавливаются специализированные спортивные изделия. Крупные специализированные бренды научились делать одежду, которая имитирует собственную способность кожи к терморегуляции». Но понятное дело, что речь идет о дорогих синтетических материалах. Если же брать доступный ширпотреб, то синтетические ткани электризуются, плохо впитывают воду и хуже пропускают воздух. Носить вещи из капрона, лавсана, полиэстера или дралона в жару не рекомендуется.

В лабораториях «ПромМашТест» ткани исследуются по нескольким основным параметрам: на гигроскопичность, стойкость к окрашиванию и воздухопроницаемость. Последняя проверяется на специальной установке, которая создает давление и поток воздуха, проходящий через испытуемый материал. Испытатели проверяют, какой объем воздуха проходит через ткань за единицу времени. Гигроскопичность – или способность тканей впитывать влагу, определяется элементарным взвешиванием. Сухие образцы помещаются в воздух с относительной влажность 98%. Такой воздух бывает в Питере перед грозой. Потом «вымоченные» образцы снова взвешиваются. А стойкость краски измеряется трением. Образцы размещаются на стенде где с усилием 9 Ньютонов испытательный палец с закрепленной смежной тканью скользит по образцу. И так 10 раз. Для справки: с усилием 9 Ньютонов, например, затягиваются огромные металлические болты. Итог всем этим мучениям для ткани подводит руководитель отдела сертификации товаров легкой промышленности ГК «Серконс» Анна Ткачук.

По ее мнению, «при выборе летней одежды необходимо отдавать предпочтение тканям с небольшой плотностью из натуральных волокон. Именно такие ткани обладают такими свойствами, как: легкость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, гипоаллергенность».

Такими свойствами обладает целлюлозное волокно, которое отлично пропускает воздух и отводит лишнюю влагу. Хлопок, лен, пенька, джут, бамбук и рами – тоже прекрасный выбор. Натуральный (впрочем, и искусственный) шелк способен охлаждать кожу. Теми же свойствами обладает и лен. Для ежедневной носки отлично подходит хлопок: он хорошо впитывает влагу и медленно ее испаряет.

Гордость древней Руси и основной экспортный материал - пенька – ткань не только гигроскопичная. Она к тому же достаточна эластична и обладает антибактериальными свойствами.

Если суммировать результаты испытаний, то вывод простой: не экономьте на натуральных тканях. Ну и для девушек в жару всегда актуально «мини». Так как средний рост женщин с 1972 года увеличился примерно на 8 сантиметров, пристрастие к коротким юбкам и платьям не разорит производителей одежды. Если вы, конечно, об этом беспокоитесь.

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