В Москве уже зарегистрировано 650 тысяч самозанятых

Москва - город равных и разных возможностей. Российская столица вошла в пятерку лидеров по показателям «Человеческий капитал» и «Удобство для бизнеса» среди крупнейших европейских городов (fDi’s European Cities and Regions of the Future 2020/21.

В Москве число самозанятых по данным на 1 июля 2021 года достигло 650 тысяч человек. Это составляет 25% от общего числа всех самозанятых, зарегистрированных на территории России. С начала года количество самозанятых увеличилось на 172 тысячи человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Число граждан, оформляющих статус плательщиков налога на профессиональный доход, продолжает неуклонно расти, - отметил заммэра. - Ежемесячно в первом полугодии 2021 года количество самозанятых росло в среднем на 28 тысяч человек, что на несколько тысяч превышает среднемесячный показатель аналогичного периода предыдущего года. В марте число самозанятых увеличилось на рекордные 34 тысяч человек, в апреле на 31 тысячу человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован в ноябре 2020 года, когда ежемесячный прирост числа самозанятых достиг 29 тысяч человек».

По его словам, столица уже более чем в 1,5 раза превысила плановый показатель по количеству самозанятых. Напомним, он был установлен на 2021 год Национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в части регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами (город федерального значения Москва)».

Суммарный доход, полученный столичными самозанятыми с начала 2019 года, когда в Москве начал действовать специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», превысил к 1 июля 2021 года 199 миллиардов рублей. «Это 42 процента от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России», - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Средний размер чека самозанятых на 1 июля составил 2213 рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 13%, а по сравнению с той же датой предыдущего года на 37%. Наиболее востребованными видами деятельности из тех, что самозанятые добровольно указали при регистрации, стали доставка, сдача квартир в аренду, услуги перевозки, строительство, маркетинг и реклама.