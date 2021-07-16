Привито 40% жителей»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о смягчении требований по QR-кодам для общепита

В Московской области началось смягчение антикоронавирусных ограничений. Как сообщают власти региона, это связано с хорошими темпами добровольной вакцинации.

Так, уже с ближайшего понедельника, 19 июля, проверка QR-кодов на входе в общепит будет носить рекомендательный характер. Владельцы кафе и ресторанов могут самостоятельно принимать решение, соблюдать ли подобный контроль на входе.

- Спасибо нашим жителям - соблюдение ими санитарных мер и хорошие темпы по вакцинации позволили стабилизировать ситуацию с ковидом в Подмосковье, - рассказал губернатор Андрей Воробьёв. - Первым компонентом у нас уже привито больше 2,4 млн человек - это почти 40% от всех жителей области старше 18 лет. Поэтому мы смягчаем требования к QR-кодам для посетителей кафе, ресторанов и других предприятий общепита.

Андрей Воробьёв отметил, что такое решение давно предлагал бизнес. Он поблагодарил предпринимателей за поддержку и понимание.

Также губернатор напомнил, что пока еще сохраняются требования термометрии посетителей, соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

- Все эти меры - чтобы облегчить работу экономики, но прививка по-прежнему важна и нужна. Без нее все мы уязвимы, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о себе и своих близких и найдите время дойти до ближайшего пункта вакцинации.

Кроме того, в связи со стабилизацией роста заболеваемости COVID19 с 19 июля в Московской области:

- Отменяются ограничения по количеству зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования.

- Обязательное предъявление QR-кода больше не требуется при посещении:

-организаций общественного питания

-детских игровых комнат

-аттракционов, зоопарков

-ночных клубов, дискотек

- при использовании инфраструктуры городских парков культуры и отдыха.